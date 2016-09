Lali Espósito explotó en twitter: "Qué ridículo que se me involucre en la separación de dos personas"

Tras conocida la separación durante el último fin de semana, los protagonistas fueron vinculados con otras personas. A Suar se lo asoció con Lali Espósito y a Griselda Siciliani con su compañero de ficción Esteban Lamothe, pero solo fueron rumores.





Mariana Fabbiani, amiga de ambos, dijo en su programa que no existía esa posibilidad y dijo que la separación fue de común acuerdo y en buenos términos. Minutos después, Lali Espósito. una de las involucradas, se despachó en la red social con tres mensajes aclarando su situación.





Que ridiculo y cuanto me apena que se me involucre en la separacion de dos personas que yo respeto y aprecio mucho... — Lali Espósito (@laliespos) 19 de septiembre de 2016

No tengo NADA que aclarar ni decir. niego rotundamente las versiones que circulan sobre mi persona... — Lali Espósito (@laliespos) 19 de septiembre de 2016

No tengo nada mas que agregar y no voy a hablar mas de esto, en lo que repito no tengo nada que ver.

— Lali Espósito (@laliespos) 19 de septiembre de 2016