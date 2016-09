Dady Brieva contra Macri: “No es mi Presidente. Yo no lo voté”

Dady Brieva, crítico acérrimo de la gestión de Mauricio Macri al frente de la presidencia, volvió a salir con los tapones de punta. “Macri no es mi Presidente. Yo soy distinto y pienso distinto. No lo voté. Pero quiero que termine lo que tenga que hacer”, comentó al cómico en una entrevista radial en el programa de Marcelo Polino en Mitre. A su vez, y en relación a la consulta sobre si le gustaría que el presidente no cumpla con su mandato, agregó: “Yo quiero que termine de jugar, no quiero que se vaya antes. Se va a ir abucheado por la tribuna. Estoy esperando que transcurra el tiempo”.







Comprometido con la realidad política, y visiblemente ligado el kirchnerismo (hace una semana se presentó con su unipersonal en El Calafate y Cristina Fernández fue a verlo), Dady también pasó por el programa de Eduardo Aliverti en radio Nacional, y aprovechó el espacio para explicar “la diferencia entre un peronista y un oligarca“.





“Tenemos que cambiar esta cosa de que nosotros no merecemos tener un Audi, un Rolex. O de que tenemos que comer mierda porque somos peronistas. Que lo piensen ellos está bien, pero nosotros no podemos pensar así. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros queremos que todos tengan esas cosas, y ellos las quieren tener ellos solos”, sentenció, aumentando la polémica.





Fuente: Exitoina