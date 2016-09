La furiosa defensa de D'Elía por los sueldos de sus hijos en el Estado

El programa de Jorge Lanata, Periodismo Para Todos, puso furioso a Luis D’Elía ayer por la noche. En un informe especial, el periodista difundió los abultados sueldos de sus hijos en la Anses, de entre 30 y 60 mil pesos mensuales. Luego de responderle vía Twitter, el ex piquetero se defendió: “La información que dio Lanata es trucha desde que empieza hasta que termina, pasaron los sueldos más el aguinaldo”, aseguró.





D’Elía se refirió al caso más polémico, el de su hijo Facundo, quien según la emisión de ayer de Periodismo Para Todos cobra 62.745 pesos. “Es lo que cobra cualquier empleado de Anses, no un sueldo distinto. Facundo cobra 120% por estar en zona desfavorable, porque está en Tierra del Fuego y zona de frontera. Omitieron decir que se cobra ruralidad, y que los sueldos esos incluyen el aguinaldo. La omisión también es maliciosa”, justificó en el programa radial “Y ahora quién podrá ayudarnos”.





Su hijo, de 30 años, ingresó al organismo el 06 de marzo de 2008 y se encuentra en la oficina de Tolhuin, una ciudad de 2.600 habitantes en Tierra del Fuego. "El sueldo que cobra mi hijo es el que cobra cualquier empleado en la isla”, le dijo D’Elía al periodista Ernesto Tenembaum.





El resto de sus hijos, según el programa de Jorge Lanata, cobra sueldos que no bajan de los 30 mil pesos. Pablo Emanuel D'Elía, está en la Unidad De Atención Integral (UDAI) de la Anses en Virrey del Pino. Tiene 32 años y un sueldo de 44.365 pesos. Ingresó al organismo el 01/04/2008. Aimé Belén D'Elía también entró al organismo por la misma fecha. Tiene 28 años, está en la misma UDAI y cobra 49.923 pesos. Luis Ignacio D'Elía, de 23 años, tiene un sueldo de 30.000 pesos, en la misma oficina. Ahora estaría con licencia sin goce de sueldo.





En la entrevista radial de esta mañana, D’Elía apuntó también Tenembaum, el conductor del ciclo de Radio Con Vos, ya que el periodista estuvo presente en el programa de Lanata: "¿Qué estás diciendo? ¿no querés que un laburante gane 30 lucas? Si es lo que hay que ganar para poder vivir. Un hijo mío es profesor de inglés, ¿por qué no puede trabajar en el Estado? ¿porque vos lo decís? ¿Cuál es la cláusula que impide que mis hijos trabajen? Vos y la gilada esa que está ahí empiezan a llamarlos ñoquis”, disparó al aire.





Además, el dirigente, que también cobró importantes sueldos del Estado en los últimos años, despegó la situación del kirchnerismo:"Anses no paga sueldos diferenciados, tiene convenio colectivo de trabajo que es lo que cobra cualquier empleado. Mi hijo más grande, Pablo, ni siquiera entró durante el kirchnerismo al Anses, entró como pasante en el 2001”, dijo el líder del Partido MILES por Tierra, Techo y Trabajo. "Mis pibes tienen derecho a trabajar en el Estado”, insistió, en respuesta a Lanata.





D’Elía también salpicó a Sergio Massa en sus explicaciones. "Hicimos un convenio con Sergio Massa para abrir la UDAI de Virrey del Pino. Massa hizo entrar a 1500, yo hice entrar a 5 de mis pibes en el Estado”, aseguró.





Según D’Elía, el informe cargó contra la figura del Estado en sí mismo, más allá de su situación particular y los abultados salarios de sus hijos: "¿Cuál es el problema de que mis hijos trabajen en el Estado, viejo? ¿qué tiene que ver que sea dirigente político? Es el discurso macrista el que no quiere el Estado y no quiere que los empleados tengan buenos sueldos”, soltó en su explicación.





"Mis hijos son muy cumplidores, atienden 1.000 personas por día”, cerró D’Elía.





