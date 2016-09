Macri sobre Venezuela: "Eso no es democracia"

El periódico británico Financial Times publicó este lunes la entrevista que le realizó al mandatario el viernes pasado en Casa Rosada, luego de concluir su actividad en el Foro de Negocios e Inversiones que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK) durante tres días.





"No puedo entender cómo algunas personas pueden decir que en Venezuela se practica la democracia. Eso no es democracia", señaló Macri, al analizar la actualidad política de ese país.





En diálogo con el periodista Benedict Mander, antes de partir rumbo a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Macri se refirió a la "década de mentiras" bajo los gobiernos kirchneristas, y reiteró que él "no" cree en "líderes mesiánicos, sino en el trabajo en equipo".





"No fue fácil rebalancear la economía luego de una década de mentiras. Estaban llevando a Argentina hacia los mismos tipo de problemas que Venezuela está enfrentando ahora. Todas las cosas no se pueden cambiar en apenas unos meses, pero cada día avanzamos un poco más", aseguró.





Además sostuvo que "Argentina es un lugar atractivo para los inversores" y que el paradigma que ha cambiado a partir de su asunción es que "finalmente aprendimos de nuestros errores", al tiempo que manifestó que hay una oposición que "apoya lo que estamos haciendo" y "esto muestra a una Argentina diferente".





En tanto, también reconoció que "la mayoría de las decisiones que tuve que tomar no fueron fáciles para muchas personas" en alusión a los tarifazos y otras medidas impulsadas, a la vez que señaló que "las cosas no pueden cambiar sólo en siete meses, pero cada día mejoramos un poco más".