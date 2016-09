Fuerte reclamo de Marcelo Tinelli: "Los argentinos queremos seguridad"

Marcelo Tinelli volvió a repudiar, mediante su cuenta de Twitter, los casos de inseguridad que se están viviendo a diario en nuestro país. En esta oportunidad, lo hizo mientras en El Diario de Mariana estaba hablando en vivo Héctor, hijo de una almacenera que fue asaltada, apuñalada y asesinada en la localidad de Merlo. Este es el video que provocó la furia del conductor.



No es la primera vez que Tinelli usa la red social para hacer un reclamo a la clase política. En declaraciones anteriores, Marcelo había señalado: "Qué bueno que el tema inseguridad esté en los medios y en nuestros dirigentes. Es lo que más nos preocupa a los ciudadanos".





El conductor de "ShowMatch", al no ver que la inseguridad va en aumento y no se toman medidas, volvió a ser contundente con sus mensajes:





[<a href="//storify.com/infobae/tinelli-y-la-inseguridad" target="_blank">View the story "Tinelli y la inseguridad" on Storify</a>]





Fuente: Infobae