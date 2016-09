Especialistas valoraron la realización de la audiencia pública por las tarifas

"La audiencia fue útil", afirmó el ex secretario de Energía Daniel Montamat, para remarcar que "muchas dudas que se planteaban fueron explicitadas".



El especialista diferenció entre las "dudas técnicas" y las "dudas de naturaleza política", en diálogo hoy con Télam.





En su visión las presentaciones técnicas "aclararon el tema del precio del gas, su formación, su referencia con el costo de oportunidad de importarlo y el gradualismo que hay que usar teniendo en cuenta las restricciones sociales, como el índice de aumento salarial, para ir recomponiendo el precio local".





Remarcó que "la nueva propuesta del Ejecutivo, para el sector residencial es atemperada, es mas acotada, más gradual respecto a la anterior".





No obstante señaló que un tema ausente en la audiencia es que "el costo de la energía argentina, que no lo pagamos en el tarifario de gas, lo estamos pagando como contribuyentes de impuestos".





Cuestionó que en el imaginario colectivo "hemos comprado el engaño que el subsidio es una transferencia gratuita, cuando en realidad lo pagamos nosotros con nuestros impuestos".





Destacó la importancia de pasar de un esquema de subsidios para la demanda generalizados a un "subsidio focalizado a través de la tarifa social".





También uno de los moderadores de la audiencia, Javier Corcuera, consideró que la audiencia que se extendió por 30 horas, es un "buen ejemplo para los gobiernos presentes y futuros, porque "cada gobierno tiene la posibilidad de un a la audiencia con una posición más dura o más flexible, Ya hay señales claras de que se van a realizar cambios en las tarifas en función de opiniones que surgieron en la audiencia":





En declaraciones a AM 950 Belgrano, remarcó que "desde los lideres de movimientos poco conocidos como un muchacho que el sábado a la noche hizo una presentación en nombre de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, hasta los políticos mas conocidos" todos expresaron su opinión y respetaron los tiempos asignados.





Agregó que a las audiencias de este estilo "siempre vale la pena usarlas como mecanismos de participación pública, cuando los temas tienen que tener en cuenta a la opinión pública".





Por su parte el también ex secretario de Energía, Emilio Apud, dijo que le "parece bien que se escuche" las diferentes visiones de la situación, pero consideró que "la mitad -de los asistentes a la audiencia- hizo las cosas como debía, centrándose en lo que les preocupaba de las tarifas o defendiendo el aumento, la otra mitad fue a hacer catarsis".





Apud consideró que la audiencia era "necesaria" pero criticó a quienes "no van a resolver los problemas sino que buscan el efecto mediático".





Consultado por la afirmación del ministro Juan José Aranguren sobre la viabilidad de rever los incrementos para los comercios y pymes, Apud señaló : "No es motivo de alegría que vaya a reducir los aumentos, porque cuanto más se postergue la actualización tarifaria, siguen los subsidios que afectan al sector energético y a toda la comunidad".





Luego agregó que la revisión debe hacerse "con mucho cuidado" porque "haber bajado a la mitad los aumentos tarifarios, hace que la mitad de los usuarios que no necesitan subsidios los sigan teniendo".





Alentó que "de acá a tres años podamos pagar por el gas lo que cuesta, con la excepción dela gente que no puede pagar, para quienes habrá que automatizar de alguna manera la tarifa social".