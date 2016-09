Menem: "Tuve una reunión excelente con el Papa Francisco"

"Tuve un encuentro excelente con el papa Francisco, fue muy gratificante. Es una de las figuras más importantes del mundo de hoy, quizás la más importante", aseguró el ex mandatario y ahora senador nacional por La Rioja en diálogo con Télam en Roma tras la reunión de esta mañana.



Menem, de 86 años, llegó a la residencia papal minutos antes de las 9 de Roma (4 de Argentina), acompañado por su hija Zulema y sus dos nietos, con vino de su bodega, grappa riojana y estatuillas de madera con la figura del pontífice como regalos.



En un encuentro "distendido" -como lo calificó el ex presidente- y en el que no faltaron los chistes futboleros, hablaron "de la situación en Argentina, de Italia, que es un país maravilloso y del mundo".



"Lástima que usted sea de San Lorenzo, Santo Padre", le dijo Menem, y luego el Papa replicó, en referencia a la reconocida identidad riverplatense del ex mandatario: "Pero a mí el caldo de gallina no me gusta".



"Ya nos conocíamos, cuando él estaba en Buenos Aires yo alguna vez fui a sus misas", recordó Menem luego en una charla con algunos medios en el hotel en que se hospeda en Roma, antes de describir a Francisco como "un hombre que conoce bien el país".



"Así como yo les pido que recen por mí, yo rezo por todos ustedes y por Argentina. No se pueden olvidar que yo soy argentino", le dijo el Papa a Menem durante el encuentro en el que el pontífice dejó clara su postura global y pidió que "se tranquilicen las aguas y no haya más guerras ni derramamientos de sangre en un mundo que en algunos lugares marcha a la deriva".



"Saquen las fotos que quieran", autorizó el Papa a los nietos del ex mandatario entre los períodos 1989/1995 y 1995/1999, quien no perdió oportunidad de invitar al pontífice a visitar el país y La Rioja, según contó el propio Menem.



"Tengo visitas por todo el mundo. Apenas tenga la oportunidad, iré", se llevó como respuesta.



El de esta mañana fue el primer encuentro entre ambos desde la elección de Jorge Mario Bergoglio como pontífice el 13 de marzo de 2013.



Durante su Presidencia, Menem siempre fue considerado como más cercano a los grupos opuestos a Francisco dentro de la Iglesia Católica, vinculados al ex embajador en el Vaticano Esteban Caselli y al ex secretario de Estado de la Santa Sede Angelo Sodano.



En el primer viaje de Bergoglio a La Rioja, en 1973, con Menem gobernador, no tuvo un buen recibimiento, como el ahora Papa relató en la homilía que pronunció en la catedral riojana el 4 de agosto de 2006, en el 30 aniversario del asesinato del obispo Enrique Angelelli, ahora camino a ser beatificado.



Zulema, en tanto, si bien afirmó que profesa "la religión musulmana", destacó el mensaje de paz del pontífice.



"Yo profeso la religión musulmana pero es una emoción tremenda ver al Santo Padre. Lleva la bandera de la paz en el mundo y de la unión entre las tres religiones", señaló.



En tanto, en declaraciones a radio La Red y El Mundo, Menem afirmó que el presidente Mauricio Macri “es un hombre capaz, con inteligencia y hay que esperarlo” y, al ser consultado sobre qué evaluación hace de sus primeros 9 meses de gobierno, el ex mandatario indicó que “no se puede abrir un juicio de valor todavía en estos momentos”.



“Una cosa es ser presidente de un club de fútbol y otra cosa es ser presidente del país”, sostuvo Menem tras su encuentro con el papa Francisco.



En cuanto al kirchnerismo, el ex jefe de Estado dijo que “ya fue, 12 años en el poder es suficiente” y añadió: “Cuando se deja el poder es muy difícil pensar en retornar al mismo, yo creo que Cristina (Kirchner) tendría que preocuparse por Comodoro Py”.



Fuente: Télam