Todos los ganadores de los premios Emmy 2016

Las series televisivas de HBO Juego de Tronos y Veep se alzaron en la noche del domingo con los máximos premios de la 68° edición de los premios Emmy en Los Ángeles.



La serie épica de fantasía, actualmente en su sexta temporada, logró imponerse en total en 12 categorías, entre ellas mejor serie dramática, tras partir con 23 nominaciones e igualó los galardones del 2015, según consignó la agencia de noticias DPA.



En tanto, la sátira política Veep también pudo repetir su triunfo del año pasado como mejor serie de comedia. Estaba nominada en 17 rubros, aunque prevaleció en solamente tres. Uno de esos premios fue para su protagonista , Julia Louis-Dreyfus, quien obtuvo su quinta victoria consecutiva como mejor actriz en el rubro.



Mientras, el galardón para el mejor actor en serie de comedia recayó nuevamente en Jeffrey Tambor, por su composición de un padre de familia transexual en la serie Transparent.



De esta manera, la 68 edición de los galardones, que contó con Jimmy Kimmel como moderador, premió en estas cuatro categorías a los mismos nombres del año pasado.



Unos 20 mil miembros de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estaban habilitados para votar entre las series que se emiten en horarios centrales. Los jurados se inclinaron por nuevos aires en las categorías de actores de serie dramática: Rami Malek -nominado por primera vez- por su labor como hacker en Mr. Robot y Tatiana Maslany por sus múltiples roles en Orphan Black.



En la categoría de miniserie, hubo una lluvia de premios para The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, sobre el proceso por asesinato a la famosa estrella de fútbol americano en 1995. Con sus diez episodios, no solamente cosechó el galardón a mejor miniserie, sino que también ganaron como mejores actores protagónicos Sarah Paulson y Courtney B. Vance. Además Sterling K. Brown fue elegido como mejor actor de reparto en una miniserie.



Considerando la gala previa Creative Arts Emmy, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story reunió nueve galardones, o sea que se ubicó segunda detrás de Juego de Tronos. Pero en medio de todas las autocongratulaciones, una de las ganadoras se mantuvo alejada de la ceremonia: Maggie Smith (Downton Abbey), quien se consagró como mejor actriz de reparto en serie dramática. Con el trofeo de Smith en sus manos, Kimmel aseguró que no le sería enviado a la actriz de 81 años por correo. "Maggie, si quieres esto, estará en objetos perdidos", bromeó.



A continuación, los principales ganadores



Mejor actor de reparto en comedia

Louie Anderson – Baskets



Mejor actriz de reparto de comedia

Kate McKinnon – Saturday Night Live



Mejor guión de comedia

Aziz Ansari – Master of none



Mejor director de serie de comedia

Jill Soloway – Transparent



Mejor actriz (comedia)

Julia Louis-Dreyfus – Veep



Mejor actor (comedia)

Jeffrey Tambor – Transparent



Mejor reality de competición

The Voice



Mejor guión de una miniserie, película o especial dramático

D.V. DeVincentis – The People Vs. O.J. Simpson



Mejor actriz de reparto en miniserie o película

Regina King – The People Vs. O.J. Simpson



Mejor dirección en miniserie

Susanne Bier – The Night Manager



Mejor actor de reparto en miniserie o película

Sterling K. Brown – The People Vs. O.J. Simpson



Mejor actriz en miniserie

Sarah Paulson – The People Vs. O.J. Simpson



Mejor actor en niniserie y/o película

Courtney B. Vance – The People Vs. O.J. Simpson



Mejor película para TV

Sherlock, the abominable bride



Mejor miniserie

The People Vs. O.J. Simpson



Mejor guión de un especial de variedad

Patton Oswalt – Talking for clapping



Mejor show de variedad

Last week tonight with John Oliver



Mejor dirección de un especial de variedad

Grease: Live



Mejor programa de variedad sketch

Key & Peele



Mejor escritor en una serie dramática

David Benioff y D.B. Weiss –Game of thrones



Mejor actriz de reparto en serie de drama

Maggie Smith – Downton Abbey



Mejor dirección en una serie de drama

Miguel Sapochnik – Game of thrones



Mejor actor de reparto en una serie de drama

Ben Mendelsohn – Bloodline



Mejor actor principal en una serie de drama

Rami Malek – Mr. Robot



Mejor actriz protagónica en una serie de drama

Tatiana Maslany – Orphan Black



Mejor serie de comedia

Veep



Mejor serie de drama

Game of Thrones



Fuente: La Voz del Interior