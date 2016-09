Federal B: Villa Cubas se trajo un punto valioso de La Rioja

En el estadio de Vargas, el Club Sportivo Villa Cubas visitó a Andino SC por la octava fecha de la Zona A, Región Centro del Torneo Federal B. El árbitro del partido fue José Silva.



En la primera etapa no se sacaron ventajas, no hubo muchas situaciones de gol y se fueron al descanso empatando.



En el segundo tiempo, el local fue superior y contó con varias chances para abrir el marcador tras varios disparos, pero el palo salvó al conjunto catamarqueño y al arquero Rafael Santillán.



La mala noticia de Villa Cubas fue la expulsión de Sergio Camaño, a los 41 minutos, quien dejó el campo de juego por doble amonestación.



El “León” se trae un punto importante de La Rioja teniendo en cuenta cómo se dio el partido.



El equipo riojano formó con: Juan Garay; Abel Alé, Marcos Luna, Francisco Fernández, Leandro Coronel; Claudio Molina, Juan Luna, Ezequiel Ontivero, Lucas Ceballos; Federico Fuentes, Nicolás Herrera.



Los once de Daniel Hernández fueron: Walter Santillán; Gastón Villarreal, Sergio Camaño, Emmanuel Castillo y Wilson Castillo; Federico Mendoza, Leonel Penner, Lucas Godoy y Alexis Brizuela; Leonardo Iorlano, Agustín Bona.