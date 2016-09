D’Agostini segundo y Meliza Prevedello abandonó

En la oportunidad, cumplió con esta competencia el catamarqueño Augusto D’Agostini, que se quedó con la segunda posición dentro de la Copa Maxi Rally; el local Tomás García Hamilton fue el primero, en tanto que completó el podio David Nalbandian. El piloto de nuestra provincia se adueñó de la segunda posición, marcando un tiempo de 2.10,0 a bordo del Volkswagen Gol Trend del Autovia Rally Team, acompañado por su copiloto Javier Montero.



El capitalino al finalizar la carrera habló con la prensa y dijo: “Me costó un poco adaptarme a esta etapa de asfalto, no pude hacerlo durante toda la jornada, sin embargo la disfruté mucho, aprendiendo un poco más en cada uno de los especiales que nos tocaba recorrer; me voy contento con este nuevo podio, quedan todavía tres carreras para finalizar la temporada y puede pasar cualquier cosa en el campeonato”.



La piloto catamarqueña Meliza Prevedello tuvo que abandornar en la etapa 10 que une San Pablo – Villa Nougues. Asimismo, explicó el hecho ante la prensa: “La ruta estaba muy sucia por el paso de los autos de adelante, se me fue de cola el Mitsubishi y nos caímos unos 5 metros, pero por suerte no nos pasó nada.



La gente nos ayudó a salir, pero una pena lo que nos pasó, veníamos disfrutando mucho esta carrera”.



En tanto, Antonio Prevedello se quedó con la 4ta. posición dentro de la RC2N, categoría que comparte con Meliza en el nacional.



La próxima fecha del certamen nacional de rally se correrá con epicentro en Villa Dolores, provincia de Córdoba, el próximo fin de semana del 7 al 9 de octubre.