Catamarca ya tiene su delegación para los Juegos Evita Culturales

Tras una intensa jornada de confraternidad y talento, quedó conformada ayer la delegación juvenil y de adultos mayores que representará a Catamarca en la final nacional de los Juegos Evita Culturales que, en el caso de los juveniles, tendrá lugar en Mar del Plata a fines de octubre. Desde temprano, los finalistas de distintos departamentos de la provincia se dieron cita en el Centro de Integración e Identidad Ciudadana, donde fueron recibidos por el personal de la dirección de Acción Cultural de la secretaría de Cultura.



Al darles la bienvenida a los casi 200 participantes –muchos acompañados por sus profesores y algunos por sus familias-, la secretaria de Cultura, Patricia Saseta, recordó la historia de los Juegos Evita, instituidos por el gobierno de Juan Domingo Perón en 1948, y resaltó que más allá de las instancias selectivas que contempla se trata de un encuentro de confraternidad entre pares.



En ese sentido, Saseta instó a los adolescentes y adultos mayores a disfrutar del encuentro y sobre todo del arte, más allá de la decisión del jurado que necesariamente debía seleccionar a un ganador por categoría y por disciplina para que represente a Catamarca en la final nacional. Tras observar con detenimiento cada una de las propuestas, el jurado –que contó con especialistas en cada una de las disciplinas en concurso- eligió a los siguientes ganadores: Pintura Sub 14: Betiana Villafañez (Capital); Sub 18: Andrea Luz Arce (Pomán); Adultos Mayores: Lidia del Valle Sánchez (El Alto); Cuento Sub 14: “Amor a la Patria”, de Ludmila Nicole Bazán (El Alto); Sub 18: “Sabiduría ancestral”, de Renzo Barros (Fray Mamerto Esquiú); Adultos Mayores: “Memorias de una casita”, de Josefa del Carmen Nieva; Danza Sub 14: Vervi Reinoso y Fernanda Rasgido (Fiambalá, Tinogasta); Sub 18: Nelson Peñaflor y Fernanda Ledesma (El Alto); Adultos Mayores: Norma Trullenque y Felipe Trejo (Santa Rosa); Teatro Sub 14: obra “Esperanza”, protagonizada por Morales, Reales Carrizo, Esperanza (Valle Viejo); Sub 18: obra “Independex”, protagonizada por Ramos, Avalos, Cano y Condorí (Santa María); Canto Solista Sub 14: Johnatan Gutiérrez (Belén); Sub 18: Marcos Barrionuevo (Tinogasta); Conjunto musical Sub 14: Gerardo Quipildor, Oscar David Quipildor, Dexi López (Antofagasta); Sub 18: Altamiranda, Carrizo, Oviedo y Villegas (Pomán).





Encuentro de confraternidad



Las delegaciones venidas de más lejos, como las de Tinogasta y Antofagasta, habían llegado el día anterior, pernoctando en el velódromo de la municipalidad de la Capital y temprano ya estaban prestos con sus instrumentos y sus vestidos de danzas, según la misión que tenían en el encuentro.



Otras delegaciones como las de Pomán y Belén habían tenido que madrugar para salir al alba de sus lugares y llegar puntuales al encuentro. Y las de más cerca, como los representantes de los distintos departamentos del Valle Central, tuvieron la oportunidad de llegar acompañados por sus familias, por lo que tenían barra propia.



La jornada transcurrió a puro arte: comenzó con las presentaciones en danza y teatro, mientras el jurado leía los cuentos en concurso y seleccionaba las pinturas que habían pasado a la final provincial. Por la tarde siguieron las disciplinas musicales tanto en el rubro canto solista como conjunto musical, y pasadas las 18.00 se dieron a conocer los ganadores de cada categoría y disciplina, quedando conformada una delegación con una importante representatividad territorial.