Hay que difundir los derechos pero, sobre todo, la forma de hacerlos efectivos”

Catamarca recibió días atrás, en el marco del III Congreso de Ajunaf que se desarrolló en el Cine Teatro, a la Defensora Pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctora María Fernanda López Puleio. La reconocida funcionaria habló junto con otros importantes disertantes del país, de la niñez en nuestra provincia.



El jueves 15, la Defensora Pública ante la Corte Interamericana abrió el Congreso, organizado por la Escuela de Capacitación Judicial y coordinado por los doctores Rodrigo Morabito, Fabricio Gershani Quesada, Sebastián Lípari y Ezequiel Walther, abordando el tema “Discriminación y el Acceso a la Justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.



Ante el auditórium, la funcionaria judicial contó su experiencia y avances existentes en cuanto a la niñez y sus derechos se refiere. Citó, como un claro ejemplo de la discriminación y el acceso a la Justicia, el caso de un niño, ocurrido en el 2012 en la ciudad de Buenos Aires, quien sufrió un accidente en un predio abandonado del Ejército y no recibió ninguna ayuda del Estado, violándose todos sus derechos sino hasta que sus padres demandaron a la Argentina para obtener dinero y poder comprarle los remedios necesarios. Producto del episodio, el menor sufrió diversas discapacidades; se trata del caso “Sebastián Furlan y familiares versus Argentina”.





Experiencia



“Vine a contar mi experiencia y, centralmente, a referirme al principio de igualdad y no discriminación, que trasciende toda actividad, porque digamos que todo se puede explicar a partir de este principio, como una obligación del Estado, no sólo de respetarlo sino garantizarlo. Hablé básicamente de la protección de los sectores vulnerables y, como este es un congreso de jueces de Menores, me refería al colectivo vulnerable de niños, niñas y adolescentes, y sus derechos”, expresó la doctora Puleio agregando que “el primer caso que me tocó representar, como primera defensora interamericana junto con un defensor de Uruguay, porque fuimos dos defensores asignados, es el caso Sebastián Furlan y familiares versus Argentina. Es el caso de un niño con una discapacidad que se le dio a partir de ese hecho en un predio abandonado del Ejército, donde prácticamente todos los derechos convencionales reconocidos, ligados con el acceso a la Justicia, el derecho a la integridad, el derecho a la propiedad, fueron vulnerados, y lleva aún hoy la etapa de ejecución de la Corte Interamericana, que inició el 31 de agosto del 2012”.





Cambios



En su exposición, la disertante contó el derrotero de la familia Furlan y focalizó sobre la enseñanza que debe dejar este caso a todos los que trabajan en la Justicia para que cuestiones así, no se repitan.



“Una cosa que es francamente muy grosera, que conté en mi disertación, es que, tratándose de un niño, no obtuvo ninguna respuesta sino hasta los 21 años, cuando ya era mayor de edad. El accidente sucedió cuando él tenía 14 años, y como su familia no tenía dinero para enfrentar los tratamientos indispensables, siendo que sufría además de secuelas neurológicas a partir de un accidente sufrido -problemáticas ligadas al habla, a la motricidad-, entablaron dos años después una demanda por daños y perjuicios. Si bien era fundamental desde el punto de vista de lograr una resolución lo más rápido posible, fue un escándalo, ya que sólo se dieron cuenta que el actor principal del proceso era un niño con discapacidad cuando ya había dejado de ser niño. Cuando el juez se da cuenta de que era un niño, le corre vista -es decir, le informa- al defensor de Menores, pero ya era mayor de edad”, explicó la doctora. A partir de ese caso, de acuerdo con lo manifestado por Puleio, una de las cosas que efectivamente viene trabajando con el ministerio de Justicia, es la de evaluar y también, a partir de las clases que dicta en la Escuela de Justicia, cuáles son las resoluciones judiciales estándares señaladas en el caso Furlan, en la Corte Interamericana. “Los cambios que se ven, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a partir de este caso, es que ya ningún juez espera cuando el protagonista es un niño, y le corre vista de inmediato al defensor de Menores; esto es un punto positivo. Sin embargo, no significa que todos los jueces lo hagan. Por eso trabajamos mucho en la difusión de derecho y, sobre todo, en la forma de hacerlos efectivos. Por eso estoy convencida de que la capacitación es fundamental, ya que lleva a la sensibilización, pero se tiene que contar recorriendo el país, no por una nota en una revista jurídica”.