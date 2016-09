El presidente Macri afirmó que el reclamo de Malvinas "es permanente y no negociable"

"El reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas es un reclamo permanente y no negociable que tenemos todos los argentinos", dijo el mandatario a la prensa argentina al bajar del auto que lo trajo junto a la primera dama, Juliana Awada, desde el aeropuerto John F. Kennedy al hotel The Mark de Nueva York.

El Presidente cumplirá hasta el miércoles una intensa agenda de actividades en el marco de su participación en la apertura del 71° período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El jefe de Estado argentino, que llegó al hotel a las 13.30 hora local, 14.30 hora argentina, dijo también que en su mensaje ante la Asamblea General de la ONU, que pronunciará el martes por primera vez como presidente, se centrará en "mostrar al mundo " la vocación argentina de "trabajar en conjunto " y "ser parte de los desafíos globales ", entre los que mencionó el "terrorismo", los "refugiados" y el "cambio climático".

Respecto a la crisis de los refugiados, el mandatario aseguró que la idea de Argentina es "colaborar".

"Queremos colaborar y, en la medida de lo posible, coordinar logística para tratar de ayudar ", dijo antes de ingresar al hotel emplazado en la zona cercana al lado este del Central Park.



Macri en Nueva York

Sobre su mensaje ante la ONU afirmó que "el terrorismo, los refugiados, el problema del cambio climático son los temas que hablaremos y que ya compartimos en la última reunión del G20 que se hizo en China”, puntualizó el Jefe de Estado, momentos después de arribar a esta ciudad.

En cuanto a la situación de los refugiados, Macri dijo que la Argentina colaborará con dar una respuesta a esa problemática internacional “en la medida que podamos coordinar logísticas con el mundo” para recibir a familias sirio libanesas.

“El nuestro es un país donde tenemos una comunidad sirio libanesa muy importante”, remarcó el Presidente.

Macri, que viajó junto a su esposa, la primera dama Juliana Awada, y su comitiva, disertará el martes ante la Asamblea, aproximadamente a las 11.30 (hora local).

Entre sus actividades programadas, Macri sostendrá un encuentro con el primer ministro de la República Italiana, Matteo Renzi, y con el ex presidente de los Estados Unidos de América Bill Clinton.

Télam