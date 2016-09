Denuncian que las áreas petroleras de Santa Cruz son de la familia Kirchner

“Las áreas petroleras concesionadas en Santa Cruz son de la familia Kirchner. Las licitaciones fueron direccionadas para que las ganara un cajero de banco ” y no empresas con antecedentes. Se trata del área más importante de shale oil y shale gas de Argentina después de Vaca Muerta”, señaló Costas en declaraciones al ciclo “La Cornisa”, que se emite por América TV.

Costa, ex candidato a gobernador por Cambiemos, compitió contra Lázaro Báez y Cristóbal López por la adjudicación de esas áreas e integró la UTE del grupó Puspetrol.

El legislador consideró que el gobierno de Santa Cruz le debería haber quitado la concesión de las áreas hace rato porque “no invirtieron nada ni generaron regalías para la provincia”.

Además, el diputado también reveló que en el medio de la licitación lo llamó el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido para exigirle que se bajara de la licitación.

“En medio del proceso de licitación recibimos un llamado del Ministerio de Planificación en el que nos dijeron que nos teníamos que bajar porque, si no, nos iban a 'cortar las piernas'. Más tarde, recibí una comunicación de De Vido, me dijo 'todo está arreglado' y me pidió que me retirara de la operación”, enfatizó.

Agencia Nacional de Noticias