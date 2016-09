El cruce de mensajes entre Barbie Vélez y Federico Bal

La guerra entre Barbie Vélez y Federico Bal ya no es solo judicial. La ex pareja se cruzó en la red luego de que el actor realizara un extenso descargo sobre la vuelta de la actriz a Bailando por un Sueño. “El tiempo es sabio y limpias la mentiras y recupera la verdad”, aseguró.

En el escrito, el hijo de Carmen Barbieri señaló: “Parece ser que aquel programa que antes era un lugar donde se iba a frivolizar la violencia de género, según sus propios dichos, hoy se convierte en el espacio ideal para disfrutar y pasarla bien”.

“Como en una caja de sorpresas que ya no sorprende, aquello que hasta hace muy poco tiempo era una cuestión de principios, hoy se transforma en una cuestión donde a esos supuestos principios los dejaron para lo último“, agregó.

Además, aclaró que “nunca contemplé la idea de bajarme de ShowMatch, ni de poner a la producción en la absurda dicotomía de ‘ella o yo’. Este es mi trabajo, esta es mi profesión. Agradezco profundamente el hecho de poder vivir de lo que amo. Como sí eso fuera poco, siendo contratado por la productora más importante del país, y que tantas oportunidades y satisfacciones nos dio a mi familia y a mí”, manifestó.

Luego, además de referirse a Barbie, realizó un duro comentario sobre Nazarena Vélez, quien días atrás lo tildó de “casi asesino”: “Sí Bárbara ahora encuentra correcta la decisión de entrar al programa, está bien. Si su madre, quien se sentó a negociar el dinero con la producción y que tanto la protege y preserva, le aconsejó que ese era el mejor camino, también está bien. Ellas siempre coinciden en sus pensamientos y en sus formas de obrar, así que está muy bien”.

A su vez, pidió a sus seguidores respeto hacia su ex y su decisión de volver al certamen.

Federico también pidió que se respetara la “restricción perimetral” que ambos solicitaron en la Justicia y que tiene vigencia hasta noviembre.

Ver imagen en TwitterVer imagen en TwitterVer imagen en Twitter

Seguir

Federico Bal ✔ @balfederico

Buen día! Pensé que estaba bueno aclarar unas cosas con ustedes del otro lado.

08:46 - 16 sep 2016

843 843 Retweets 6.202 6.202 me gusta

Enterada, Barbie explotó y tiró: “Qué ganas de no dejarme en paz y cuántas ganas de seguir dejándome sin trabajo. Hace tu vida! Gracias a Dios, yo ya estoy haciendo la mía. FIN”.

Seguir

Barbie Velez ♡ ✔ @barvelez

Qué ganas de no dejarme en paz y cuantas ganas de seguir dejándome sin trabajo. Hace tu vida!Gracias a Dios, yo ya estoy haciendo la mía.FIN