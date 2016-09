Pese a la tregua, más de 160 personas murieron en las últimas 24 horas en Siria

Estados Unidos y Moscú fueron los responsables de acordar la tregua y de convencer a sus aliados de cumplirlos, por eso, el ataque del sábado, que dejó 90 soldados muertos, reactivó la tensión entre las dos superpotencias, en paralelo con un aumento de los bombardeos, combates y agresiones en el devastado terreno sirio.



La Cancillería rusa denunció este domingo en un comunicado que el sábado por la noche un grupo de sus funcionarios se reunieron con diplomáticos estadounidenses que no pudieron explicar el ataque "e intentaron seguir con su método habitual de dar la vuelta a las cosas", según informó la agencia de noticias DPA.

Los pilotos -continuó el comunicado- actuaron "en en el límite de la acción criminal y el respeto directo a los terroristas de EI", en referencia a la milicia radical Estado Islámico (EI).

Según Washington, sus aviones bombardearon "por error" a un puesto del Ejército sirio; su objetivo original era una presunta posición del EI, un grupo insurgente que no fue incluido en la tregua.

Además, el Pentágono aseguró haber informado a Rusia de antemano del ataque, algo que Moscú no confirmó.

A esta creciente tensión política, se sumó un aumento de las agresiones en el terreno.

El bombardeo más sangriento fue el de Estados Unidos contra una posición del Ejército sirio. En esa misma zona del norte, Deir el Zor, los enfrentamientos también se multiplicaron.



El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización pro opositora con sede en Londres, informó que 42 milicianos del EI murieron por bombardeos rusos y en diversos combates con el Ejército, mientras esa misma milicia ejecutó a cinco hombres tras acusarlos de ser informantes del "enemigo".

Poco después, milicianos del EI derribaron un avión de combate del Ejército sirio en las afueras de Deir el Zor, según informó la agencia de noticias vinculada al grupo armado, Amaq, y luego confirmó la agencia oficial siria, SANA.

Los combates y los bombardeos se sucedieron en las últimas 24 horas en otras partes del país, como las provincias de Alepo, Homs, Rif Damasco, Al Raqa y Quneitra, y dejaron al menos 21 civiles muertos.

Se trata de la primera jornada de la tregua, que debe finalizar el próximo miércoles, en la que mueren civiles.

La tregua, acordada por Estados Unidos y Rusia, entró en vigencia el lunes pasado y el sábado en horas de la noche había logrado reducir significativamente el nivel de violencia en toda Siria.

Pese a que ya casi no se registraron hostilidades y se puso un freno temporal a las muertes de civiles en bombardeos, combates y atentados, la tregua nunca llegó a ser lo suficientemente fuerte como para que la ONU ingrese alimentos y ayuda humanitaria a las zonas más asfixiadas y devastadas por la guerra, que ya lleva cinco años y medio.



Agencia Nacional de Noticias