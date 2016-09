Boca no pudo mantener la ventaja e igualó ante Godoy Cruz en Mendoza

Los goles fueron marcados por el defensor de Boca Gino Peruzzi (ST 26m.) y el volante de Godoy Cruz Javier Correa (ST 36m.) en el encuentro que fue controlado por Patricio Loustau.

Con este resultado, tanto Boca como Godoy Cruz llegaron a los cuatro puntos en el certamen.

El conjunto de Guillermo Barros Schelotto dispuso de la tenencia de la pelota y de varias situaciones para sacar una buena ventaja, pero la impericia en definición y fallas en el retroceso lo alejaron de los tres puntos.

Boca resolvió la ausencia de su figura Carlos Tevez (debe cumplir dos fechas más de suspensión) con un juego intenso en el primer tiempo mediante la presión en ataque que neutralizó la salida del equipo mendocino que no encontró espacios, y en los primeros minutos, Ricardo Centurión, con su gambeta en velocidad, preocupó a la defensa local.

La intensidad dio lugar a fricciones, a juego con dientes apretados y escasas llegadas. Boca tuvo más el balón y en ese contexto, Godoy Cruz se abocó al contraataque a la espera de un desliz xeneize.

Sin embargo, las situaciones de peligro en ambos arcos se produjeron con remates de media distancia. Godoy Cruz tuvo dos, con Fabián Henríquez (9m.) y Diego Viera (11m.) mientras que Boca contabilizó la ejecución del tiro libre de Cristian Pavón (25m.).

Al equipo de Barros Schelotto le faltó justeza en la última pelota de la elaboración de la jugada y el delantero Darío Benedetto, perdido en la marca, no ofreció respuestas.

En el segundo tiempo, Boca no cedió el protagonismo, intentó por las bandas con Centurión y Frank Fabra, con Pablo Pérez como eje, y en los pies de Federico Carrizo (5m.) tuvo la apertura del marcador.

A los 26 minutos de la segunda parte, el uruguayo Santiago García paró la pelota con el pecho en el área, luego del centro de Marcelo Benítez, y despachó un remate fuerte con el pie izquierdo que el arquero Guillermo Sara despejó de manera brillante. En la contra, Boca encontró el gol con un desborde por el sector derecho, iniciado por Centurión, que derivó en Pérez quien envió el centro para el cabezazo de Peruzzi en el área chica con destino de gol.

Desde entonces, a Boca se le abrieron espacios, pero Benedetto no supo capitalizarlos con un disparo cruzado (31m.) y otro por encima del travesaño (32m.) cuando el número de jugadores en ataque del xeneize era superior al número defensivo del local.

Boca padeció las oportunidades desperdiciadas y una contra de Godoy Cruz, que lo tomó mal parado, derivó en el gol del ingresado Correa (36m.) mediante una buena definición y el pase del uruguayo García.

Los minutos finales fueron emotivos, con Boca jugado en ataque y Godoy Cruz a la espera de otro error del rival para capitalizarlo cuestión estuvo cerca de cumplirse en el último minuto con el centro de Jaime Ayoví para Guillermo Fernández, cuyo disparo en el área pasó por encima del travesaño.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Quilmes mientras que Godoy Cruz jugará como visitante ante Olimpo de Bahía Blanca.

-Síntesis-

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Pablo Alvarado, Diego Viera y Marcelo Benítez; Facundo Silva, Juan Andrada, Guillermo Fernández y Fabián Henríquez; Jaime Ayoví y Santiago García. DT: Sebastián Méndez.

Boca Juniors: Guillermo Sara; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Fernando Tobio y Frank Fabra; Andrés Cubas y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Ricardo Centurión y Federico Carrizo; Darío Benedetto. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Goles en el segundo tiempo, 26m. Peruzzi (B); 36m. Correa (GC).

Cambios: en el segundo tiempo, 17m. Fernando Zuqui por Carrizo (B); 28m. Ángel González por Henríquez (GC); 31m. Gastón Giménez por Silva (GC); 32m. Javier Correa por Andrada (GC); 43m. Walter Bou por Benedetto (B); 46m. Leonardo Jara por Pavón (B).

Amonestados: G. Fernández, Silva (GC); Fabra (B)

Árbitro: Patricio Loustau

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)

