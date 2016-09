Hubo más de US$ 1.000 millones y quedaron apenas US$ 30.000

Los fondos de Santa Cruz acompañaron los años de los Kirchner en el poder. Polémicos, dudosos, nunca dejaron de ser noticia. Hace menos de seis meses la provincia de Santa Cruz, la gobernada por Alicia Kirchner promulgó antes del 31 de diciembre de 2015 cinco rendiciones del Tribunal de Cuentas de los activos financieros que el FPV aprobó sin objeción en la legislatura. El saldo después de doce años desde que se prometió su repatriación es de 30 mil dólares. Un fin de ciclo para los fondos que marcaron las gobernaciones K en el sur.



Santa Cruz recibió en concepto de regalías mal liquidadas por parte de Repsol-YPF 600 millones de dólares en 1993. Néstor Kirchner transitaba su primera gobernación. El dinero estuvo colocado en una cuenta del Credit Suisse generando por años intereses que no se vieron reflejados en su repatriación. Incluso una de las mayores denuncias de la UCR es que Néstor Kirchner puso el dinero a su nombre durnate varios años.



Con una estricta ley el FPV buscó destinar ese dinero a la industrialización de la Provincia, algo que nunca ocurrió y sólo U$S 38 millones se usaron para la construcción de la cementera de Pico Truncado. Los números siempre fueron poco claros. Desde 1996 a 2002 no hubo rendición de los activos santacruceños. En 2003 Sergio Acevedo asumió la gobernación y vino la promesa de la repatriación.



¿Cuánto dinero había entonces? el FpV en la legislatura provincial admitió en 2003 que se habían incorporado otros US$ 532 millones al dinero cobrado, sin explicar el origen de ese dinero. Así, los fondos de Santa Cruz en el exterior habían llegado a sumar US$ 1061 millones. . Para luego, cuando se hizo el anuncio de la repatriación, blanquear sólo U$S 554 millones.



Néstor Kirchner ya era presidente y sus gobernadores en el sur lidiaron con las imposibles explicaciones sobre estos fondos.



Sergio Acevedo fue el único que presentó un informe ante los diputados sobre el estado del dinero. Cuando dejó la gobernación, Carlos Sancho -socio de Máximo Kirchner- que nada informó sobre los fondos, creó un fideicomiso para los activos financieros y una comisión de control integrada por el ministerio de Economía Juan Bontempo y el secretario de Hacienda Juan Manuel Campillo. Nunca se informó nada al respecto.



Pese a que Acevedo anunció la repatriación en 2005 esto no se concretó hasta 2007 cuando se depositaron en el Banco Nación y se habilitó a Daniel Peralta a que utilice 199 millones de dólares para aumentar sueldos y resolver el conflicto social de Santa Cruz. Un año después Kirchner sólo permitió que se usen 27 millones de dólares para el mismo destino.



El ritmo de gasto fue descomunal. Para fines 2010 según el Tribunal de Cuentas, sólo quedaban $ 390.883.816 millones ( US$ 95 millones de aquel entonces). Oficialmente el gobierno de Peralta destinó ese año US$ 80 millones de esos fondos para cubrir el déficit presupuestario.



Desde el Tribunal de Cuentas santacruceño confirmaron a Clarín que el último expediente tenía fecha del 31 de diciembre de 2012 con una rendición de 30.000 dólares. Ese mismo año, en mayo Cristina Kirchner desde Tucumán dijo que los Fondos "se evaporaron" y responsabilizó a los últimos gobernadores que pudieron hacer uso de los mismos.



Alicia Kirchner cerró el círculo. Sin debate sobre la increíble merma de los fondos, los diputados del FPV aprobaron en una sesión cinco leyes que aprueban repentinamente la rendición de los activos financieros de los años 2009 al 2013. Se trata de las normativas 3.457, 3.458, 3.459, 3.460 y 3.461.





Fuente: Clarin