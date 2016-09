En Argentina, en 2018 estará la convergencia en materia de comunicaciones

La convergencia de las comunicaciones será un hecho pleno a partir del año 2018 hacia adelante, en un mercado en el que las firmas que antes eran incumbentes -Telefónica, Telecom- pasarán a ser entrantes, y en el que los grandes jugadores -los dueños de las redes- llevarán adelante una estrategia destinada a demorar la posibilidad de que los "nuevos" entren al mercado .



El ministro afirmó que aún se estudia una prórroga por un año y consideró que la "certeza" que requiere el mercado estará en el texto del proyecto de ley de comunicaciones convergentes que ingresará al Parlamento en marzo del próximo año.



La semana pasada, el Ministerio de Comunicaciones aprobó una prórroga de 2 años para la prueba que lleva adelante la empresa Direct TV, que ofrece banda ancha vía satelital a un número de clientes que no supera los 5.000, para mantener el carácter de "prueba experimental".



Si el período de dos años se contabiliza desde hoy, la prueba terminará como máximo en septiembre del 2018.



Hasta ahora, en Argentina, cuando se habla de incumbentes en telecomunicaciones, se identifica como tales a Telecom y Telefónica, ambas herederas de Entel.



Las dos empresas defendieron las inversiones hechas en los últimos 30 años con uñas y dientes ante el "embate" de las entrantes, entre las que se encuentran Claro e IPlan, que reclamaron insistentemente al Estado por las condiciones de la interconexión y la "desagregación del bucle de abonado".



Esos términos, tan propios del ambiente técnico de los reguladores, en definitiva, significa que el dueño de la red debe dejar que los nuevos jugadores la usen para llegar a la casa del cliente, la última milla.



Ahora, son las cableras, y especialmente Cablevisión, las que manifiestan la necesidad de defender el uso de las redes que tanto costó tender a lo largo y a lo ancho del país.



Así se evidenció durante las Jornadas Internacionales de la Televisión por Cable realizadas la semana pasada, casi en paralelo con el Forno de Inversiones y Negocios celebrado en el CCK.



Para entender qué impacto tiene la definición de la normativa en la vida cotidiana de los ciudadanos, basta entender que hasta ahora en las grandes ciudades, los clientes pueden tener dos cables que llegan a su casa: uno del operador telefónico fijo,y otro del cableoperador.



Sacando de la ecuación lo satelital, cuando se reglamente la convergencia el cliente podrá tener en su casa un solo cable con todos los servicios, aunque haya elegido diferentes empresas.



Las posiciones son claras: las cableras temen el poderío de marketing de las telefónicas y éstas suponen que cuando puedan dar televisión los hogares argentinos ya serán clientes de las cableras.



Para Aguad, lo importante es "estimular la competencia" y sostuvo que en la convergencia "habrá que reglamentar bien la interconexión".



En Argentina, las vicisitudes regulatorias, en los 90, dejó que Telecom y Telefónica, herederas de Entel tengan "exclusividad" para poder, con calma y tranquilidad, modernizar la apaleada red que heredaron.



Cuando en el año 2000 se abrió la competencia, estas empresas fueron impedidas de sumar el servicio de "radiodifusión" a su cartera, mientras que las cableras, aún en un mercado incipiente y con apenas algunas pruebas de "doble vía" estaban autorizadas a ofrecer telefonía.



Crisis mediante, ni las telefónicas se enloquecieron por dar televisión, ni las cableras lograron ganarle mercado a Telecom y Telefónica.



Las operadoras telefónicas estaban más preocupadas por la competencia que le representaban las entrantes que poco a poco ganaban clientes entre los corporativos y algunos residenciales ABC1, con propuestas integradoras de servicios que en algunos casos sumaban la informática a las comunicaciones telefónicas y por internet.



La evolución tecnológica no se detuvo por la crisis argentina ni por la regulación y mientras las cableras resolvían su propio nivel de competencia, las telefónicas batallaban por su "tarifa congelada".



Esa evolución hizo que, a unos y a otros, les aparecieran nuevos competidores.



Las telefónicas descubrieron que los clientes preferían usar el wifi de las plazas, y de su propia casa, antes que pagarle a ellas las comunicaciones de datos.



En una relación de amor-odio, o de cooperación y competencia, las redes sociales se constituyeron como impulsoras de la venta de equipos más modernos y de planes de datos.



Pero ahora las mensajerías de datos, incluídos mensajes de audio, hacen que el mensaje de texto haya desaparecido de la pantalla del smartphone del cliente y las llamadas de voz siguen su franca caída en cantidad de minutos.



Por su parte, las cableras que sumaron internet a su oferta de señales de televisión, tienen ahora su propia relación de amor-odio con los servicios Over the Top (OTP por su sigla en inglés) como Netflix, Qubit y otras proveedoras de contenido.



Al analizar los nuevos hábitos de consumo, las consultoras detectaron que, en los hogares de las personas que viven solas, cada vez se reemplaza más el consumo de la televisión por cable, por una una conexión a internet que usa para acceder al contenido audiovisual.





Fuente: Télam