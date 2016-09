Quiso entrar a la plaza del Vaticano con el auto

En dos comunicados, la policía de Roma informó del arresto de un hombre italiano "mentalmente inestable" de 64 años que condujo por una calle de un sólo sentido hacia la columna izquierda de San Pedro, chocó contra un vehículo policial e irrumpió a través de las barricadas de madera que rodean la plaza, consignó la agencia DPA.



El incidente, en el que no hubo heridos, tuvo lugar anoche.



El intruso sería un carpintero que está en tratamiento psiquiátrico, residente en Ronciglione, a 70 kilómetros del Vaticano. Según la policía, los agentes actuaron de forma "apropiada y correcta" al decidir no utilizar armas, pues fueron informados de que no se trataba de un terrorista y de que no suponía un "peligro inminente" para otras personas.