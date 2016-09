Argentina perdió el dobles y se define hoy

Juan Martín Del Potro y Leonardo Mayer cayeron por 6-1; 3-6; 6-4 y 6-4 frente a Andy y Jamie Murray, en el partido válido por el tercer punto de la serie de semifinales. Así la serie de Copa Davis se mantiene a favor de Argentina, sobre Gran Bretaña, 2 a 1.



La decisión del capitán argentino Daniel Orsanic de sacar del dobles a Federico Delbonis e incluir a Del Potro junto a Mayer no dio resultados y el partido fue claramente favorable a los británicos, con un especialista como Jamie Murray, cuarto del mundo en la disciplina y campéon este año en Australia y el US Open.



No pudo ser en el dobles, pero aún a la Argentina le queda una gran oportunidad para vencer a Gran Bretaña y ser finalista de la Copa Davis 2016. Con la serie 2-1 a favor del equipo nacional, la gran definición será mañana y habrá que ver qué decide Daniel Orsanic, el capitán.



Hoy a las 9, será el primer single de la jornada: es un hecho que Guido Pella jugará ante Andy Murray . Si Gran Bretaña empareja la serie, el quinto punto es toda una incógnita. En principio, lo disputaría Juan Martín del Potro seguramente ante Edmund. Habrá que ver cómo está el tandilense tras haber jugado el viernes más de cinco horas ante Murray, sumado al dobles de ayer. Si no las opciones son Leo Mayer o Federico Delbonis, en ese orden.