Renovada presión sindical por la reapertura de las paritarias

“Es un horror no abrir”, dijo el líder gastronómico. Coincidencias con su par camionero.



Con coincidencias sobre la necesidad de una reapertura de las paritarias, ayer los líderes sindicales renovaron fundamentos y críticas al Gobierno por el desgaste de los salarios.



El secretario general de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, criticó la gestión de Mauricio Macri al considerar que "es un horror no abrir las paritarias" mientras que se expresó en contra del proyecto de ley oficialista sobre el impuesto a las Ganancias y adelantó que "la oposición le hará modificaciones" en el Parlamento.



En sintonía con la opinión de otros líderes sindicales, Barrionuevo manifestó que “hay gremios que han firmado por seis meses y por lo tanto se tienen que sentar a negociar. Otros gremios consideran que hubo un deslizamiento en el costo de vida y eso está asentado también en el acuerdo y se debe reabrir la discusión", detalló en declaraciones a radio Continental.



En un análisis de la situación económica del país, el referente sindical que se mostró cercano a Cambiemos durante la campaña del año pasado aseguró que "Estamos sufriendo un cese prolongado de consumo porque todavía no hay signos de recuperación de la economía".



"El mini Davos no nos convenció porque eso desaparece y a nosotros nos va a convencer cuando haya consumo, se genere trabajo y se frenen los aumentos de la canasta básica", disparó.





Moyano



El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, consideró ayer que “las paritarias, en realidad, están abiertas siempre” al mismo tiempo que les pidió al Gobierno que “no se meta” en la discusión entre los gremios y las empresas por la reapertura de las negociaciones para nuevos aumentos salariales, para “recuperar el poder adquisitivo perdido ante una inflación desmedida”.



En el marco de la polémica generada por el reclamo de reapertura de paritarias por varios gremios y la negativa del Gobierno, Moyano precisó que “el trabajador necesita recuperar el poder adquisitivo del salario y por eso estamos forzados a discutir paritarias con las empresas y eso el Gobierno no puede evitarlo”.



“El Gobierno no tiene que meterse ni impedir”, protestó el líder sindical en declaraciones a radio Continental, y agregó: “Muchas organizaciones gremiales han quedado muy atrasadas por la inflación y tienen la necesidad imperiosa de recuperar el salario”.



Y aseguró que "se han hechos cosas que no han favorecido en nada y esos errores lo han pagado especialmente la gente de menos recursos y el país en general”