El FCyS reclama al oficialismo que el Boleto Estudiantil sea sancionado por ley

Luego de que las empresas transportistas reclamaran al Gobierno la regularización de la deuda para poder seguir manteniendo el Boleto Estudiantil Gratuito, desde el FCyS piden que la política social sea implementada a través de una ley y no por decreto.



En este sentido, la diputada Verónica Rodríguez Calascibetta consideró que el oficialismo utiliza políticamente el Boleto Estudiantil.



“Lamentablemente terminamos teniendo razón, era una promesa de campaña. Nosotros insistíamos con que no tenía que ser por decreto de la Gobernadora sino que tenía que ser una ley; es más, antes de que la Gobernadora de la provincia tomara la resolución de sacar el decreto correspondiente, nosotros habíamos presentado un proyecto de ley que había tenido la instancia previa de la solicitud de muchos estudiantes. Se trabajó también con la Universidad Nacional de Catamarca, con los estudiantes, se les escuchó la necesidad realmente de tener el Boleto Estudiantil porque les garantizaba el acceso a la educación. A muchos chicos les es imposible llegar a sus escuelas”, indicó la diputada.



En este sentido, consideró que “me parece que el reto de hoy es que el Senado de la provincia haga ley finalmente el proyecto que hemos presentado, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados a efectos de que no estemos a los vaivenes de las cuestiones económicas y a las prioridades que pudiera llegar a tener el Gobierno de la provincia, que evidentemente no se relacionan con las necesidades de los estudiantes a efectos de que esto sea una cuestión totalmente permanente y se garantice el acceso a la educación”.



De igual modo, la legisladora provincial aseveró que el oficialismo en la Cámara de Senadores no sanciona la ley del Boleto Estudiantil Gratuito porque lo utilizan políticamente para ganar votos en las campañas.



“No lo sancionan todavía porque evidentemente lo utilizan políticamente y porque es conveniente usarlo en la época de campaña, entonces cuando se erigen en salvadores, en los buenos de esta propuesta y no le dan estabilidad lo único que se hace es el aprovechamiento político. Y nosotros lo que queremos es que no haya un aprovechamiento político, por eso es que se presentan las leyes, porque las leyes son obligatorias, entonces uno puede exigir su cumplimiento, en cambio el decreto hoy lo sanciona la Gobernadora, mañana lo deroga o directamente no lo deroga, pero no le paga a las empresas y hace que esta decisión política que se tomó en su momento sea una decisión vacía, porque si no se cumple con el pago evidentemente no hay intención de que el Boleto Estudiantil siga”.



Por supuesto, por eso es muy necesario que la Cámara de Senadores, independientemente de que de 16 senadores 14 son del Frente para la Victoria, tome la decisión de hacerlo ley. Y creo que en esto hay que superar y hay que hablar, cuando se habla de madurez política este Gobierno provincial tiene que empezar a demostrar que tiene esa madurez y ponerse a la altura de las circunstancias, independientemente de que el proyecto iniciado sea del Frente Cívico y Social. Yo creo que esas cuestiones no deberían ser óbice para que hoy sea ley el Boleto Estudiantil”, concluyó la diputada del Frente Cívico y Social, Verónica Rodríguez Calascibetta.