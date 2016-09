Adrián Suar y Griselda Siciliani: Crisis de pareja e inminente separación

Según pudo averiguar en exclusiva Exitoína.com, Adrián Suar y Griselda Siciliani atraviesan una fuerte crisis de pareja y la separación es inminente. La noticia nos cayó como un balde de agua fría: después de 8 años de amor y una hija en común (Margarita nació en 2012), la relación entre Adrián y Griselda habría llegado a su fin.

Según informaron a este medio, la separación es inminente. Sin embargo, oficialmente los protagonistas no hablarán al respecto ni para confirmar ni desmentir la información.

Tal como en la actualidad van por veredas diferentes en lo laboral (él maneja los hilos de El Trece pero ella es figura de Telefe con Educando a Nina), ahora también lo harian en su vida privada.

Ambos se conocieron en 2005 en Revista Nacional, obra que Suar produjo y en la que Griselda actuó. “Fue un flechazo”, reconoció, años más tarde, el gerente de programación de El Trece, que aprovechó la ocasión para ofrecerle a la actriz un papel en la segunda temporada de Sin Código (allí, ella interpretaba a Flor, la secretaria enamorada de su jefe, Nielsen, o sea, Adrián).

En esos inicios, la actriz confesó que no se enamoró apenas lo vio, pero sí con el tiempo. “Exactamente no recuerdo el momento, tampoco en qué trabajo fue. No sé si fue trabajando juntos como compañeros o no, pero tengo todavía presente que nos empezamos a gustar en la marcha, de cruzarnos, vernos y charlar”, dijo la protagonista de Educando a Nina hace un tiempo. Desde ese momento nació algo entre ellos, pero ambos se comprometieron a mantenerlo en secreto, se separaron un tiempo, hasta que se reencontraron en 2008 y dieron comienzo oficial a la historia que hoy acaban de culminar.

Sin dudas, la pareja se unió más el 15 de junio de 2012, día en el que llegó Margarita a sus vidas, la primera y única hija entre ambos (Adrián tiene a Tomás fruto de su matrimonio con Araceli González). No obstante, ni el inmenso amor por su hija logró que reviertan la decisión de continuar sus vidas por caminos separados. ¿Habrá una nueva chance para este amor? Sólo el tiempo lo dirá.

