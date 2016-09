Audiencia Pública: La UIA reclama tope tarifario para empresas y pide conformar una mesa de diálogo

La Unión Industrial Argentina reclamó este sábado la conformación de una mesa de diálogo permanente con el Gobierno que analice disponer “un precio tope para los usuarios medianos y grandes” del servicio de gas natural, en un nivel promedio al que puedan ir “convergiendo” los usuarios comerciales.

Así lo planteó el jefe del departamento de Infraestructura de la UIA, Alberto Calsiano, al exponer en la audiencia pública por las tarifas del gas, en la cual afirmó que “ante la relevancia de la industria en la demanda total de gas es necesario conformar una mesa de diálogo permanente a efectos de articular soluciones consensuadas”.

El objetivo de esa mesa propuesta por la mayor entidad industrial del país es “llevar adelante un programa energético previsible sustentable y equilibrado en el largo plazo” y al mismo tiempo “arribar a un esquema de precios claro y que posibilite el autoabastecimento con rentabilidad para la oferta pero que no afecte la competitividad del sector productivo”.

Calsiano advirtió que “los costos energéticos del sector industrial han ido incrementado en el tiempo por lo que de continuar esta tendencia tendrá un efecto negativo sobre la inversión y la generación de empleo industrial”.

Por este motivo afirmó en nombre de la UIA que “el precio medio del gas a boca de pozo que paga la industria debe tener un precio tope para los usuario medianos y grandes que permita la competitividad del sector y que surja de la mesa de trabajo propuesta”.

Respecto al precio que pagan los usuarios comerciales P1 y P2 las tarifas “debieran ir convergiendo a este tope pero de modo gradual”, al explicar que ese segmento no alcanzado por la nulidad de los aumentos en el fallo de la Corte Suprema “pagaban un valor menor a 1 dólar el MBTU y con los aumentos aplicados quedan afuera del mercado sin posibilidad de continuar el proceso productivo”.

Finalmente, el directivo entendió que será “relevante consensuar precios de gas que fomenten la producción de gas nuevo no convencional”, pero al mismo tiempo “mantener las fuentes de gas convencional para brindar sustentabilidad en el tiempo a la oferta”.

Télam