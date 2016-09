rugby championship Los Pumas cayeron ante los Wallabies y los All Blacks se coronaron campeones

El encuentro se desarrolló en el NIB Stadium de la ciudad de Perth y tuvo un parcial en el primer tiempo de 21-6 a favor de los Wallabies, que en apenas 11 minutos ya habían sacado una clara ventaja de 21-0.

Argentina, que con esta derrota sumó tres en la presente edición del prestigioso certamen y un triunfo (ante Sudáfrica en el estadio de Vélez), consiguió sus puntos por intermedio de los tries marcados por Santiago Cordero y Facundo Isa y dos conversiones y dos penales de Nicolás Sánchez.

En tanto, el elenco oceánico concretó tries a través de Will Genia (2), Samu Kerevi, Dane Haylett-Petty y Michael Hooper, con cuatro conversiones de Bernard Foley y un penal de Reece Hodge.

Así, tras cuatro fechas, Nueva Zelanda, actual bicampeón del mundo y que hoy venció a Sudáfrica por 41-13, de local, sumó 20

puntos y sacó una ventaja indescontable sobre sus perseguidores Australia (9), los africanos (6) y Argentina (5).

Por lo tanto, los All Blacks, que jugaron ante su público en la ciudad neocelandeza de Chirstchurch, recuperaron a dos fechas del final el título del Rugby Championship, que ya habían ganado en las tres primeras ediciones.

Con el triunfo de hoy ante Sudáfrica más la victoria de la semana pasada ante Los Pumas (57-22) y los dos éxitos ante el último campeón Australia (42-28 y 29-9) se acreditaron la corona con puntaje ideal y aún con dos partidos por delante.

Justamente, el elenco argentino volverá a jugar el próximo 1 de octubre cuando reciba a Nueva Zelanda en el estadio de Vélez, desde las 19.10, y la semana siguiente cerrará su actuación ante Australia, de local pero en el Twickenham Stadium de la ciudad de Londres, Inglaterra, en su último cotejo.



En el partido de hoy, los "albicelestes" mostraron desconcentración y errores defensivos en el arranque que lo pagaron muy caro pues Australia sacó provecho, alcanzó una clara diferencia y marcó el destino del partido.

El conjunto local se encaminó a la victoria al lograr una ventaja de 21-0 con tres tries en los primeros once minutos por intermedio de Samu Kerevi, Dane Haylett- Petty y Will Genia, todos convertidos por Bernard Foley.

Los Wallabies no tuvieron que esforzarse demasiado ante tantos errores de los argentinos, que fueron sometidos en el scrum y el line y que en el primer tiempo sólo consiguieron sumar seis puntos con la conversiones de Nicolás Sánchez.

En el inicio del segundo tiempo, el try del wing Santiago Cordero ilusionó con una mejoría de Los Pumas, pero no fue más que eso, ya que los australianos mejoraron y volvieron a ser contundentes y letales en el aspecto ofensivo.

Los hasta hoy campeones y defensores del título marcaron dos conquistas más obtenidas por Genia y Quade Cooper y de esta manera sellaron su segunda victoria en el certamen.

El conjunto de Argentina logró anotar el segundo try sobre el final a través de Facundo Isa pero no alcanzó para dejar una mejor imagen en su cuarta presentación en la competencia.

En el balance final del partido, Los Pumas fueron un equipo desorientado, desprolijo cuando le tocó atacar y con una defensa que dio muchas ventajas y que frente a un rival como Australia es algo letal. Los Wallabies contaron con menos pelotas de ataque y dos amonestaciones pero con las oportunidades que se les presentaron les alcanzó para marcar cinco tries y definir el pleito.

El seleccionado "albiceleste" finalizó de esta manera su gira por Oceanía con derrotas frente a Nueva Zelanda (57-22) y Australia (36-20) y con un marcado retroceso en su juego, más allá de los resultados.

Los Wallabies y Los Pumas se enfrentaron en 26 ocasiones, ahora con 19 triunfos para Australia, cinco victorias para Argentina y un empate. El único choque que habían disputado en la ciudad de Perth fue hace tres temporadas, con el triunfo local por 14-13.

