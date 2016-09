Macri viaja a Nueva York para hablar por primera vez ante la Asamblea de la ONU

Macri partirá en vuelo privado a los Estados Unidos, donde participará de la 71º Asamblea General de las Naciones Unidas, y no a través de un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas como se había anunciado oficialmente.





"La decisión se tomó debido a la imprevisibilidad generada a partir del paro decretado por el gremio de pilotos que afectó los vuelos de Aerolíneas Argentinas", explicó la Secretaría General de la Presidencia, a través de un comunicado oficial.





Fuentes gubernamentales señalaron a Télam que todavía el servicio aéreo no ha sido contratado y que es por ese motivo que no pueden precisar ni el horario de partida ni confirmar que vaya a realizarse mañana.





Al mismo tiempo advierten que el cronograma difundido días atrás sobre la actividad presidencial puede llegar a sufrir "modificaciones".





La agenda del presidente Macri, que se alojará en el hotel The Mark, incluye un mensaje en la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes de Naciones Unidas, y otro ante la Asamblea General, durante la apertura del 71 período de sesiones ordinarias.





Además, se prevé su participación en la Iniciativa Global Clinton (Clinton Global Initiative), de la Fundación Clinton, como así también en un seminario sobre Argentina organizado por el diario Financial Times y en una reunión de alto nivel sobre la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre cambio climático.





En tanto, en la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes, Macri participará en la mañana del lunes de la ceremonia de apertura y, por la tarde, dará un mensaje que seguramente aportará al objetivo del encuentro, que es “la elaboración de un plan que permita formular una mejor respuesta internacional a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes”.





El gobierno nacional redefinió hace pocos días el llamado Programa Siria, por el cual Argentina abre sus puertas a 3 mil refugiados sirios, en respuesta al constante flujo de ciudadanos que escapan de la guerra en ese país de Medio Oriente, con lo cual Macri aprovechará ese escenario para presentar la iniciativa argentina ante el resto de los países.





El Presidente, que viajará junto a su esposa, Juliana Awada, también participará -el lunes por la mañana- como orador en la reunión anual de la Clinton Global Initiative, que este año convocará a los países miembros a ser “socios para la prosperidad global”.





Macri llevará también allí su mensaje de la nueva Argentina que comenzó a delinearse a partir del 10 de diciembre, cuando asumió la Presidencia, en un escenario que reunirá a diversas personalidades y organizaciones internacionales, además de sus autoridades: el ex presidente Bill Clinton y su hija Chelsea.





Junto a ellos, Macri será orador de uno de los primeros paneles de este encuentro que reunirá a personalidades afines en sus objetivos filantrópicos, pero diversas en cuanto a su procedencia.





De hecho, entre otros expositores, se contarán el actor Ben Affleck, que preside una fundación de asistencia al Congo oriental; el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el jefe de gobierno italiano, Matteo Renzi, y los cantantes Bon Jovi y Andrea Bocelli, ambos al frente de fundaciones que llevan sus nombres.





Otros expositores están relacionados con empresas como Procter&Gamble, Sony, Timberland, Unilever, Heineken; con organizaciones sin fines de lucro como The Rockefeller Foundation y Malala Fund, y con organismos internacionales como el BID y la Unesco.





Macri también formará parte de otro panel que tendrá lugar ese mismo lunes, por la tarde, en el marco de un seminario sobre la Argentina que el Financial Times organizó en Wall Street y que tiene como objetivo mostrar lo que se entiende es la vuelta del país al escenario mundial.





Participarán también de este panel su jefe de Gabinete, Marcos Peña; el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; y el CEO de Banca Global para América del HSBC, Gerardo Mato, además del presidente de la Bolsa de Nueva York, Thomas Farley, y expositores de la banca estadounidense y empresarios argentinos.





El martes al mediodía, el jefe de Estado dará su esperado primer mensaje como presidente de la Nación ante la Asamblea General de Naciones Unidas, con motivo del inicio del 71 período de sesiones ordinarias, junto a otros 200 líderes de todo el mundo.





Durante los quince minutos que dispone, Macri presentará a los presidentes y jefes de gobierno del mundo la nueva visión de país que tiene su gobierno, y seguramente ofrecerá un panorama de su proyección.





Luego participará de un almuerzo ofrecido por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-monn, a los jefes de Estado y gobierno participantes de la asamblea general.





Por la tarde, Macri asistirá a la cumbre de líderes sobre refugiados y luego a la recepción ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a todos los participantes de la asamblea.





También formarán parte de esta intensa agenda de actividades algunas reuniones bilaterales que, si bien aún no están confirmadas, se espera que incluyan un encuentro con Theresa May, la primer ministro británica, tal como lo adelantó Macri esta semana durante una entrevista con Bloomberg.





Esta semana, en el marco de un encuentro entre la canciller Susana Malcorra y el vicecanciller británico Alan Duncan en Buenos Aires, Argentina y el Reino Unido difundieron una declaración conjunta en la que, dejando a un lado la cuestión de la soberanía sobre Malvinas, anunciaban que se había llegado a un acuerdo sobre vuelos a las islas y otros aspectos de la relación bilateral.





Finalmente, el miércoles -último día de su estadía en Nueva York- Macri asistirá durante la mañana a la reunión de alto nivel sobre la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre el cambio climático, en la sede de las Naciones Unidas, tras la cual partirá hacia Buenos Aires, a donde su llegada está prevista para el jueves.