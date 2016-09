Avances en energías renovables

El medio ambiente es fuente de todos los recursos naturales utilizados por el hombre hoy, pero no todos son ilimitados. Sólo aquellos que se renuevan a partir de procesos naturales, y que por mas intensa que sea su utilización, no es posible su agotamiento, se consideran renovables: el agua, la energía solar, el viento, la marea, las olas, los geíseres, los bosques (con un cuidado plan de reforestación), etc.





Entre los recursos energéticos renovables, la Energía Solar es una de la que posee mayor potencial, pues es abundante, muy accesible y no tiene costo de apropiación.





El calefón solar, es un sistema compuesto por un colector y un tanque de almacenamiento o tanque acumulador solar. Las instalaciones solares térmicas, aprovechan el poder calorífico de la energía solar, a través colectores, que es un dispositivo diseñado para absorber la radiación solar incidente sobre él y transferir la energía a un fluido, como el agua, que circula por efecto “termosifón” a través del mismo y finalmente se almacena en un tanque acumulador convenientemente aislado.





Los colectores solares se clasifican en planos de parrilla o serpentina y de tubos evacuados, siendo estos últimos 30 % más eficientes que los colectores de metal, ya que el tubo de vidrio, que contiene la placa, está tratado al vacío, posibilitando una reducción en las dispersiones de calor al exterior.





La provincia de Catamarca, es un área favorable para implementar sistemas de captación solar. Esto se puede apreciar en las Cartas de Irradiación solar Global, promedio anual, que es el primer “Atlas de Energía Solar de la República Argentina”, elaborado por Hugo Grossi Gallegos y Raúl Righini, del Grupo de Estudios de la Radiación Solar (GERSolar) de la Universidad Nacional de Luján, donde la radiación solar media anual que recibe una superficie horizontal en nuestra ciudad, es de 16.71 MJ/m2, equivalente a 4,70 Kwh/m2 día promedio anual. (1 kilovatio hora es la energía necesaria para encender 10 lámparas de 100 w durante una hora).





“El mundo se encuentra inmerso en una situación crucial, como lo es la necesidad de efectuar cambios progresivos en la utilización de los combustibles. Para ello se precisa reformar leyes, convenciones, hábitos cotidianos, adecuar inversiones, que impulsen a utilizar otras fuentes de energía no convencionales”.





Sustentable o sostenible





El término sustentabilidad o sustentable, suele utilizarse como sinónimo de sostenible, para aquello que puede mantenerse en el tiempo por sí mismo, sin ayuda exterior y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes.





Por lo tanto el desarrollo sustentable permite satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.





En arquitectura implica un diseño ambientalmente consciente e involucra aspectos como el clima, topografía, forma edilicia, distribución interna de los locales, tecnología de la envolvente (superficies opacas y traslúcidas, muros aislados y con inercia térmica), uso de materiales locales, y el diseño solar (protecciones, orientaciones favorables, sistemas pasivos y activos de aprovechamiento).





La arquitectura bioclimática, es una herramienta que nos permite intervenir con el diseño, en cada uno de los aspectos mencionados, logrando la mejor adecuación, entre hábitat construido, su entorno y los ocupantes.





En el desarrollo sostenible es posible y deseable un crecimiento económico, pero con equidad social, y un conveniente manejo de los recursos naturales.







“Un buen diseño es sustentable, un gran diseño es responsable”





Dependencia energética





Pero no sólo es una concepción ambiental: la matriz energética de la Provincia de Catamarca, presenta las características de absoluta dependencia de fuentes energéticas externas. La electricidad que abastece a la población de la provincia es aportada por el Sistema Interconectado Nacional (SIN), salvo en la Puna, donde el aislamiento característico de la región requiere incluir la generación de energía eléctrica en el lugar.





Por otra parte la producción de gas natural está en decadencia desde 2004 y, con demanda interna en ascenso. Se necesita recurrir a importaciones crecientes de gas natural para abastecer consumos futuros, sin que existan proyectos de desarrollo para tal fin por falta de planificación energética.





La dependencia se pone en evidencia en las condiciones de vulnerabilidad que se presentan en periodos de mayor demanda, en situaciones de bajas o altas temperaturas. Y el problema obedece tanto a la insuficiente generación como a las limitaciones de los sistemas de distribución en la ciudad.





“La tierra no es una herencia de nuestros padres sino un préstamo de nuestros hijos”





Políticas ambientales





En 2006, se sanciona la Ley Nacional 26.190 “Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica” siendo ampliatoria de la Ley 25.019, donde sólo se regulaba el uso de la energía eólica y solar y con la particularidad de incluir a otras como geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa y el biogás de diferentes orígenes. Esta Ley fija como meta para el presente año, que el 8% del consumo eléctrico local debería ser abastecido con estas fuentes limpias e inagotables. La realidad es que en los años transcurridos apenas se alcanza el 1,4% de capacidad instalada.





Si bien la Ley establece un régimen de inversiones con beneficios fiscales a la producción eléctrica renovable, recién se reglamenta en 2009 y algunas de sus medidas aún no se pusieron en marcha.





Es vital, para promover un cambio, formular políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente, pero también la comprensión y participación ciudadana.







“El desafío es grande, multidisciplinario y transdisciplinario es decir, todos estamos insertos en él, aunque los arquitectos como proyectistas tenemos una responsabilidad aún mayor que el resto de la sociedad”







Por Arq. María G. Watkins

Ing. Marcelo E. Watkins