La Corte no presentaría objeciones sobre los candidatos del Gobierno

Luego de que el Poder Ejecutivo enviara a la Cámara de Senadores los pliegos de Miguel Figueroa Vicario y Vilma Molina para que sean los nuevos integrantes de la Corte de Justicia, desde el máximo tribunal no tendrían objeciones sobre sus posibles designaciones.





Como parte del proceso legal para avanzar con la designación de los nuevos magistrados, el Poder Ejecutivo remitió una nota al Poder Judicial solicitando que se presenten objeciones, en caso de existir, para el procedimiento que culminará en el Senado provincial.





“La Corte nada tiene que objetar”, manifestaron desde el máximo tribunal.





Recordemos que días pasados los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta se reunieron con Vilma Molina y Miguel Figueroa Vicario.





En la oportunidad, Molina evaluó como “muy positiva la reunión con los senadores, no solamente porque se evaluaron las temáticas personales, sino porque pudimos charlar sobre cómo veo que debe ser la relación del Poder Judicial con el Ejecutivo y el Legislativo”, puesto que “es la única forma de resolver problemas como Estado: los tres poderes juntos”.





En tanto, la letrada comentó que le sorprendió que se elija a alguien del Poder Judicial, por cuanto “normalmente se elige a alguien que viene de la política”.





En diálogo con los medios de comunicación, indicó que Isauro Molina es su hermano, pero que no teme ser estigmatizada “porque trabajo hace 30 años en el Poder Judicial, y nunca tuve una denuncia de esta naturaleza”.





Por su parte, Figueroa Vicario comentó que la Justicia debe tener una cámara contenciosa administrativa. Además, señaló que durante un poco más de tres años, como asesor de Gobierno “emití casi dos mil dictámenes por año, casi seis mil dictámenes en lo que es mi función”.





“Jamás, en ese tiempo, la Gobernadora me indicó cómo quería que resuelva o que cambie un criterio”, expresó.





En tanto, señaló que si bien escuchó algunos nombres, “no sé quién me reemplazará”.