Corpacci cuestionó la ordenanza del CD de Andalgalá que prohíbe la minería

La gobernadora Lucía Corpacci en rueda de prensa habló sobre la reciente ordenanza aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de Andalgalá y promulgada por el intendente de ese municipio, Alejandro Páez (UCR - FCyS), que prohíbe la minería a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá.





En ese contexto, Corpacci cuestionó la decisión tanto de los ediles como del jefe comunal de avanzar en contra de la actividad minera, y dijo que lo que hacen es llamar la atención del Gobierno de la provincia y de la secretaría de Minería, sin medir consecuencias.





“Lamento infinitamente que se tomen estas decisiones, pero me parece que lo hacen para llamar la atención del gobierno de la provincia y del secretario de Minería. Si tomamos decisiones tan drásticas sólo para llamar la atención es grave, creo que hay muchos otros mecanismos para hacerlo”, dijo Corpacci.





Otros emprendimientos





La mandataria provincial mencionó además, que a pesar de la difícil situación nacional e internacional Catamarca viene trabajando, y agregó que si bien se está terminando un yacimiento tan importante como La Alumbrera, donde pronto se va a empezar el proceso de cierre de mina, va a dejar consecuencias en las que habrá que trabajar para dar solución.





“El cierre de La Alumbrera va a significar que mucha gente quede sin trabajo si no logramos que se desarrollen otros emprendimientos; una de las posibilidades es Agua Rica, y si bien hay otros emprendimientos que van a empezar dentro de poco, uno creo que está en etapa de exploración. Si esto lo hacen para llamar la atención del Gobierno se confunden, porque este gobierno o esta gobernadora va a estar 3 años más, pero Catamarca tiene que seguir creciendo, y los que nos vamos a perjudicar somos los catamarqueños”, expresó.





Respecto de los beneficios y la utilización de los fondos de regalías mineras, Corpacci señaló: “Creo que durante muchos años no se utilizó el dinero de regalías como se debía; también quiero recordarles que fue este gobierno el que reglamentó el uso de regalías y tomó esa decisión, porque ese dinero que es justamente de un recurso que se agota, tiene que ser utilizado en obras que permitan otro tipo de desarrollo en las comunidades”, afirmó.





Finalmente, la jefa de Estado destacó la relación que el Gobierno entabló con las empresas mineras. “Hemos hecho que paguen un canon de agua, contratación de empleados catamarqueños, pero es bueno que quienes toman esa decisión de decir no a la minería se hagan cargo de lo que va a significar que personas queden sin trabajo, porque no se puede por una cuestión personal de rabia o de enojo tomar decisión tan drástica, porque cuando uno gobierna puede a veces estar enojado o pensar distinto, pero siempre hay que anteponer el beneficio de la comunidad”, concluyó