Quince y diez años de prisión para dos internos por el homicidio de otro reo

Tal como estaba previsto, ayer por la mañana se escucharon en el recinto de la Cámara Penal Nº 1, los alegatos y posterior sentencia en el juicio oral y público por el asesinato de Rodrigo Quiroga, un interno del penal de Miraflores que fue ultimado de cinco puñaladas por Erick Ruarte y Braian Chumbita, quienes purgaban condena por delitos contra la propiedad. Ahora los mencionados purgarán también una condena de 15 y 10 años de prisión. Así lo resolvieron en el fallo por unanimidad los jueces Fabricio Gershani Quesada, Fernando Esteban y Carlos Roselló en el caso del imputado Chumbita, pero para Ruarte el juez Roselló votó por la absolución.





Alegatos





El primero en hacer uso de la palabra fue el fiscal de Cámara Jorge Silva Molina, quien mantuvo la acusación de homicidio simple en contra de los imputados y, citando el testimonio de Villacorta -otro interno del penal-, además de otras pruebas, solicitó al tribunal que tanto Ruarte como Chumbita fueran condenados, es decir, se los declare responsables del homicidio de Rodrigo Quiroga, peticionando para ambos la pena de 11 años de prisión.





Seguidamente le tocó el turno a la querella, representada por el doctor Melar, quien se adhirió a lo expuesto por el fiscal.





Defensa







Luego tuvo la palabra el defensor del imputado Chumbita, quien atacó el alegato del fiscal y puso en duda el testimonio de Villacorta, el cual fue introducido a debate por su lectura. Asimismo, dijo que la autopsia concluyó en que la víctima -Quiroga- recibió cinco puntazos, pero que sólo uno de ellos fue el que le causó la muerte, no pudiendo establecer el autor del mismo. Además, cargó en contra de la seguridad en el penal, argumentando que la riña entre los internos duró seis minutos y nadie intervino para evitar que ésta tuviera el final que se conoce. Para finalizar, puntualizó que su asistido Chumbita fue quien se trenzó a golpes con Quiroga, pero no buscando el resultado final. Al momento de solicitar la pena, pidió que se le impute a Chumbita el delito de homicidio preterintencional, sino la absolución por el beneficio de la duda.





Al tocarle el turno al doctor Gandini, defensa de Ruarte, fue claro y conciso al indicar que el hecho existió, que Ruarte participó del mismo, pero que nunca tuvo la intención del resultado posterior, es decir la muerte de Quiroga.





A línea siguiente, dijo que Ruarte peleó con Quiroga, pero que fue con un palo y que nunca utilizó una punta para herirlo.

Asimismo, pidió a los integrantes del tribunal tener en cuenta las circunstancias del hecho, es decir que hubo una riña entre los internos y que cualquiera de ellos podía perder, concluyendo que a su entender Ruarte debía ser absuelto, pero en caso de que los jueces no compartan su opinión se le debía aplicar a Ruarte una pena mínima.





La última palabra





Expuestos los alegatos por distintas partes, el presidente del tribunal, doctor Fernando Esteban, le otorgó la última palabra a cada uno de los imputados.





El primero en comparecer ante el estrado fue Braian Chumbita, quien había guardado silencio durante el debate, pero esta vez habló y pidió perdón a la familia del interno fallecido como también a su pequeño hijo, y solicitó además que se le ayude a realizar un tratamiento por sus adicciones.





Lo propio hizo el otro imputado Erick Ruarte, quien dijo que nunca quiso hacer algo así, y pidió disculpas a la familia y al hijo de Rodrigo Quiroga.





Sentencia





Cerca del mediodía y tras un cuarto intermedio, el tribunal se reunió en la sala y se dio lectura al veredicto. Con el primer voto del juez Subrogante Fabricio Gershani Quesada, el segundo voto del presidente del tribunal Fernando Esteban y el tercer voto del doctor Roselló, Braian Chumbita fue condenado a 8 años de prisión, y con la unificación de pena, una condena única de 15 años.





En tanto, Erick Ruarte fue condenado por la mayoría de los votos de los jueces Gershani Quesada y Esteban a 8 años por el delito de homicidio simple, debiendo purgar por la unificación de pena 10 años en total.