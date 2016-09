La panamerica asimétrica

Podemos lúdicamente animarnos a imaginar la ficción de una Panamérica integrada desde Alaska hasta Argentina, de Norte a Sur. Es decir, desde el Escudo Canadiense hasta la Estepa Patagónica. En ese intento, tenemos que escudriñar algunas cuestiones que podemos denominar como asimetrías y, otras como troncos comunes de una enfermedad endémica.

Previo al citado análisis, debemos apartar momentáneamente de la Panamérica a USA y Canadá por motivos que más adelante se darán a conocer. Mientras que para el resto de Panamérica hablaremos de: Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y México. Vale decir que esta Panamérica equivaldrá a la integración del MCCA, NAFTA, MERCOSUR, COMUNIDAD ANDINA Y CARICOM.

Ahora sí, entonces, diremos que USA y Canadá tendrán un tratamiento diferencial en virtud a sus niveles de desarrollo evidenciados, muy por encima del resto de la Panamérica. Nos referimos al abismo nórdico surcado por el señoreaje ilimitado de la FED, la desmedida emisión de bonos del Tesoro de USA y su condición de ser los dueños de la enésima moneda del sistema capitalista (posición asimétrica del país emisor de la moneda de reserva) (1). Como así también esgrimir que Canadá puede considerarse un estado típicamente europeo, pero emplazado geográficamente del otro lado del Océano Atlántico. En fin, USA protagonizó la matanza de millones de aborígenes, mayor a la de la Campaña del Desierto de Roca y al Holocausto del Sión (ante la duda pregunten a los Sioux); sin omitir la Guerra de Secesión. Sin embargo, adquirió un papel hegemónico que únicamente pudo ser opacado por el III Reich. Si siguiéramos con el análisis, diríamos cuáles son los misterios del nacimiento de la FED y la identidad de sus fundadores.

Retornando al esquema del resto de Panamérica, no podemos de dejar de mencionar las divergencias macroeconómicas entendidas como políticas fiscales y monetarias muy entreveradas entre sí. Las alícuotas del IVA, la tasa inflacionaria, la política cambiaria y aduanera, el sistema federal y unitario impositivo, las alícuotas de la imposición sobre la renta, el peso relativo del crédito sobre el PIB, el uso discrecional del gasto público. Todos estos factores recientemente enumerados coadyuvan a las tensiones separatistas de Panamérica (léanse ASIMETRÍAS).

Mientras tanto diremos que el tronco común que nos hermana como enfermos endémicos se constituye por: los niveles de pobreza e indigencia, la inseguridad y la violencia, la iniquidad en la distribución del ingreso (altos coeficientes de Gini), superlativa participación del capital sobre el trabajo en el ingreso agregado, seguros endebles e ineficientes de desempleo, baja propensión marginal al ahorro, tasa reducida de inversión, dependencia preeminente hacia el saldo de la balanza de pagos, niveles de crecimiento sin el concomitante desarrollo necesario, corrupción en la clase política dirigente ( sobreprecios, enriquecimientos ilícitos), volatilidad de inversiones de cartera, carencia de cultura bursátil en la clase media y desvirtuación funcional de las Bolsas de Comercio (especulación y predominio del mercado secundario sobre el primario).

El corolario es que sería histriónico hablar de una Panamérica tal como sería una unión monetaria en cuyo caso, el rol de USA sería aún más hegemónico que el de Alemania en la Eurozona. En cambio, abandonando la propuesta lúdica, sí bien podemos hablar de una Panamérica fragmentada, heterogénea, con disímiles e incompatibles estructuras económicas: todo ello materializado por las asimetrías nombradas “ut supra”. Entonces, nos permitiremos subclasificar o subdividir a la Panamérica (ya no ficcionada sino crudamente realista) en grupos de países:

1°) USA y Canadá: los patrones de estancia y los dueños de las reglas del juego que gozan de una calidad de vida y estatus social privilegiados en la Panamérica.

2°) Brasil, Colombia, Chile, Perú y México: países con influjos siderales de IED, estados con monedas apreciadas, inflación controlada y estabilidad legal. Brasil es el adalid del grupo, constituyéndose en la sexta economía mundial. En general, han merecido la nota “Invesment Grade” por parte de las Agencias Calificadoras de Riesgo (aunque en este momento de agitación socio-política haya perdido la nota).

3°) Cuba, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Argentina: países con elevadísimas volatilidades y volubilidades legales. Existencia de altos riesgo. Gran intervencionismo estatal con fines regulatorios y monedas depreciadas. Cuba es el residuo comunista. Son países que se distinguen por su desprolijidades monetarias y cambiarias (devaluaciones politizadas, mercados negros proliferantes...)

4°) Costa Rica, Guatemala, Honduras, Belice y Nicaragua: países con democracias precarias e incipientes, reducidos costos laborales, altos niveles de analfabetización, destacados en el desarrollo de bienes no transables, dependientes de remesas del exterior y turismo y monedas depreciadas. Costa Rica es quien se eleva sobre el resto por ser un país que atrae importantes IED, ser un home base tecnológico y no contar con FF.AA. Nicaragua, en contrapartida, se ubica como el país de peor performance del grupo en virtud a su alto índice de delincuencia e inseguridad, correlato de un desempleo en el orden del 30 %.

5°) Uruguay y Panamá: con economías altamente dolarizadas y receptivas de ahorro mundial dadas sus condiciones de paraísos financieros, máxime desde que en Suiza se modificó la normativa sobre el secreto bancario. En Panamá se recuesta una comunidad bancaria en donde conviven más de 90 entidades. Mientras tanto, que el Uruguay siempre se ha destacado por ser considerado el home base financiero del MERCOSUR.

6°) El Salvador y Ecuador: con imposibilidad de ejercer soberanía monetaria tras haber adoptado al dólar estadounidense como moneda nacional en 2001 y 2000, respectivamente. Son países con alto nivel de consumo y apalancamiento. Países que inicialmente han padecido la fuerte inflación en los precios de bienes de consumo sin la esperada dolarización salarial. La acomodación de las macrovariables han llevado al menos diez años.

7°) Países que constituyen la Organización de Estados del Caribe Oriental (Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Granaditas): los países antillanos que no sólo forjan sus economías vía turismo comparativamente hablando con sus pares antillanos (vgr. República Dominicana) y continentales de su zona circundante. Es decir, que más allá del turismo explotan la actividad constructora, la explotación de minas y canteras, entre otras actividades fabriles.

8°) Barbados y Trinidad y Tobago: Economías altamente industrializadas, con un elevado ingreso per capita (USD 25.000); para el caso de Barbados particularmente puesto que se ubica como el país con mayor desarrollo dentro del continente americano, luego de USA y Canadá. En la actualidad, ha diversificado parcialmente su economía con algo de industria ligera. Es asimismo sede de importantes empresas, sobre todo financieras, dado el alto nivel de protección del secreto bancario que ofrece y los bajos impuestos que soportan .El caso trinitense tiene un crecimiento que va estrechamente ligado al desarrollo de los hidrocarburos, la petroquímica, y el sector siderúrgico. Son extensos los campos petroleros, y el país cuenta con plantas de refinería y petroquímica ; el petróleo es el principal producto de exportación; también se obtiene gas natural y asfalto.

9°)Guyana y Surinam: Países que fueron colonias británica y holandesa, respectivamente. Se destacan por la explotación de la industria de la bauxita. Son economías pobres con una complejidad étnica singular. Desde lo social fueron escalofriantes las luchas intestinas para lograr su emancipación de sendas metrópolis. Más allá de sus disputas limítrofes los distingue su acercamiento reciente a los Países de la UNASUR a punto tal que tienen intenciones de integrarse comercialmente dentro del ámbito del MERCOSUR, debido, entre otros aspectos, a sus grandes desequilibrios recurrentes en la Balanza de Pagos.

Finalmente, queda por citar de manera separada y en forma excluyente la situación deplorable en que se halla el estado de Haití; sin dudas el país más pobre de la Panamérica. Pese a la ayuda de organismos multilaterales, el lastre de sucesos naturales calamitosos y las sucesivas administraciones fraudulentas, Haití lamentablemente parece estar condenado de por vida. Los haitianos son capaces de desprenderse de sus gordas (gourde) a cambio de recibir cualquier moneda fuerte a una tasa de cambio despreciable. Es una cuestión de índole infrahumano en cuanto a lo sanitario, salud y temas esenciales que hacen al ser humano.

En fin, lejos de ser taxativa esta clasificación es susceptible de cambios habida cuenta los modelos dinámicos y estocásticos rectores en cada escenario macroeconómico; sin embargo, es una taxonomía de base para entender el camino que cada actor ha elegido seguir como parte de esta Panamérica Asimétrica.

