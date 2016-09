"El nivel de Del Potro me emociona", confesó el capitán argentino Orsanic

Daniel Orsanic, el capitán del equipo de Copa Davis de la Argentina, admitió este viernes que el nivel que alcanzó Juan Martín Del Potro en apenas seis meses, desde que se reinsertó al circuito, lo emociona, y subrayó que su crecimiento "no tiene techo", luego de la fantástica victoria sobre el escocés Andy Murray, en Glasgow.

"El nivel de Del Potro me emociona. Tengo muy presente que en el verano pasado no podía ni siquiera entrenarse y ahora lo veo cada día mejor, con un crecimiento que no tiene techo, ya que tiene más para dar tenística y físicamente", expresó Orsanic en la rueda de prensa que ofreció al final de la jornada en el Emirates Arena.

Orsanic, de 48 años y capitán del equipo "albiceleste" desde febrero del año pasado, no ocultó su satisfacción por el momento que atraviesa el tandilense y tampoco pretendió disimular su felicidad luego de una jornada perfecta en la que quedó muy cerca de la final de la Davis.

Argentina construyó sus dos éxitos primero con el triunfo de Del Potro ante Andy Murray por 6-4, 5-7, 6-7 (5-7), 6-3 y 6-4, y luego con el del bahiense Guido Pella sobre Kyle Edmund por 6-7 (5-7), 6-4, 6-3 y 6-2.

Esos triunfos no obnubilaron a Orsanic, quien eligió la cautela en medio de un clima festivo del resto del equipo.

"Fue un gran comienzo pero hay que ser mesurados, cautos, aún restan tres puntos y debemos ganar uno para avanzar a la final", recordó Orsanic.

El capitán elogió nuevamente a Del Potro y también destacó a Pella, quien salió a jugar con mucha presión su partido ante Edmund, luego del notable triunfo previo del tandilense.

"Del Potro jugó un partido épico, increíble. Pella salió a jugar después y lo sintió al principio, pero de a poco se soltó y sacó a relucir todo su tenis", analizó "Orsa", con su tono reflexivo y amabilidad habitual.

El conductor del equipo argentino se refirió -por último- a la decisión que tomó al disponer a Del Potro el primer día ante Murray, que fue considerada arriesgada ayer durante el sorteo de la serie, cuando reveló los nombres que asumirían la primera jornada.

"Fue una decisión arriesgada, pero para ganarle a Gran Bretaña había que hacerlo, aunque siempre contemplé la posibilidad de que saliera mal, algo que felizmente no sucedió", concluyó Orsanic, ya entrada la noche en Glasgow, ante los medios argentinos que lo aguardaban en la sala de prensa semivacía.

Agencia Nacional de Noticias