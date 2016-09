Hernández se tiene fe en Villa Cubas

Villa Cubas está pasando un mal momento deportivo en el Torneo Federal B, pero su técnico Daniel Hernández confía en que la situación se puede mejorar, ya que apuesta a que sus jugadores van a levantar el nivel y que sólo falta tranquilidad al momento de definir los partidos.





El DT tucumano recordó que contra Güemes “erramos en los primeros 20m dos o tres situaciones, no estamos cómodos, no estamos tranquilos para definir, pero al mismo tiempo hay que trabajar, esto es así. La entrega y el sacrificio siempre están, pero si nos descuidamos te meten un gol”, dijo a la página DaleLeon.com.





Para el encuentro de mañana ante Andino en La Rioja, agregó que “hay dos expulsados, vamos a ver cómo están los chicos, pero vamos a levantar, me tengo mucha fe”. “No hubo mucha diferencia con Güemes, el que metía el gol ganaba y lo hicieron ellos, pero confío mucho en mis jugadores y sé que van a poder revertir esto”.