Finalistas del casting: los cuatro cuerpos técnicos que se disputan dirigir a las selecciones juveniles

El tiempo perdido no vuelve. El daño está hecho. Entre las herencias del derrumbe de la AFA, el Comité de Regularización entendió que la refundación de los seleccionados juveniles era un tema prioritario en una agenda cargada de urgencias. Si el 'llamado a licitación' para que cualquiera presentara carpetas no había sido un camino ni prolijo ni cuidado, con el recorte que se conoció anoche al menos la posibilidad de comenzar de cero está más cerca.





De las 44 propuestas, se eligieron cuatro: las que encabezan Roberto Ayala/ José Chamot, Francisco Ferraro, Adrián Domenech y Miguel Ángel Micó. Con ellos espera el Comité de Regularización relanzar la conducción de los equipos menores, inactivos desde diciembre del año pasado. Entienden que son los mejores y a esa conclusión llegaron con el asesoramiento de la comisión de especialistas (Mario Griguol, Oscar López, Carlos Aimar, Ramón Cabrero, Francisco Sá y Carlos Mac Allister) y de Edgardo Bauza, que participó activamente en la elección.





Los cinco se entrevistarán la próxima semana con la comisión de especialistas y deberán presentar una ampliación de sus proyectos. Entre las 40 candidaturas que quedaron descartadas aparecen las de César Luis Menotti, Claudio Vivas, Néstor Apuzzo, Carlos Pachamé, Ariel Paolorossi, Miguel Ángel López, Jorge Solari, Alberto Fanesi, Jorge Olguín/Omar Larrosa/Leopoldo Luque y Andrés Yllana/Mauro Camoranesi, entre otros.





Surge un nombre propio muy importante en el que vale detenerse: Gabriel Batistuta. El ex goleador del seleccionado figura en dos de los proyectos preseleccionados -en el de Ayala y en el de Ferraro-, pero sin embargo no fue convocado para las próximas reuniones. En principio, su figura no está clara ni definida. Se especuló con que podría tratarse de un embajador, pero no termina de reunir un firme respaldo.





La idea del Comité de Regularización es que todos los escogidos encuentren la manera de potenciar sus propuestas y trabajen de manera asociada. En principio, la intención desde la AFA sería que Domenech y Micó asuman en las categorías más chicas, la Sub 15 y la Sub 17, mientras que Ferraro -campeón del mundo Sub 20 en Holanda 2005- y Chamot -coordinador de las juveniles de Central desde finales de 2015- lideren la Sub 20 y ocasional Sub 23. Para Ayala podría nacer una figura especial, algo así como un manager o nexo entre los juveniles y la selección mayor de Bauza. Una tarea más de gestión que de campo.





Las jornadas venideras serán agitadas. Entre "cumbres" y búsquedas de acuerdos. Habrá que descubrir si todos están dispuestos a modificar su plan original para crear uno nuevo de consenso. El tiempo apremia. La Sub 20 tiene prevista una gira por Asia en noviembre y, muy especialmente, en enero de 2017 llegará el Sudamericano Sub 20, en Ecuador, y en marzo será el Sudamericano Sub 17, en Chile.





Fuente: La Nacion