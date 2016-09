Alfredo Casero durísimo con Cristina Kirchner

No es una novedad que Alfredo Casero fue muy crítico del kirchnerismo durante los 12 años en los que Néstor Kirchner y Cristina Fernández gobernaron la Argentina. Y aún hoy lo deja en claro cada vez que se lo preguntan. “Cristina Kirchner es una persona con sociopatía y desesperación por tratar de demostrar cosas que son indemostrables. Muy rica, resentida y enojada”, sentenció el actor durante una entrevista en El Juego Limpio, el programa que conduce Nelson Castro en TN.





El humorista cuestionó que dicho gobierno haya usado la memoria de la dictadura militar para ganar el voto de los jóvenes. “Fue duro el kirchnerismo, fue una época muy dolorosa para mí”, agregó Casero durante el reportaje.





Incrédulo sobre la realidad que atraviesa el país, Alfredo dijo: “Solo me preparé para estar atento al radar de dónde está la mentira y dónde la gente acepta la mentira”.





Para cerrar, dejó su visión sobre algunos personajes de la política argentina. “Macri es nuestro funcionario votado que tiene mucho que demostrar. Massa es muy parecido a Néstor Kirchner hasta en la cara; nunca me olvido que fue puesto por Cristina y fue su muñeco junto con Martín Insaurralde”.









Fuente: Exitoina