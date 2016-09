Por primera vez en 10 años, llega el FMI para auditar la economía

Luego de diez años, el lunes llegará al país una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para auditar las cuentas nacionales y las proyecciones del PBI en el marco del famoso artículo IV. La misión estará encabezará por el encargado del FMI para la Argentina, Roberto Cardarelli, y su trabajo se extenderá hasta el 30 de septiembre, cuando llegará el auditor regional del organismo, Alejandro Werner. Cardarelli se entrevistará con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger; el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y economistas del sector privado para relevar información de los datos macroeconómicos con los que el FMI elaborará su comentario sobre la marcha de la economía argentina en el artículo IV.





Se tratará de la primera revisión de las cuentas públicas desde 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió suspenderlas al mismo tiempo que empezaban las manipulaciones de las estadísticas oficiales.





A fines de agosto, y luego de que sus técnicos mantuvieran reuniones con personal técnico del INDEC, el directorio del Fondo evaluó la nuevas metodologías de mediciones del IPC y el PBI que se instrumentaron con Jorge Todesca al frente del organismo.





La expectativa del Gobierno está puesta en que, después de la revisión, se levante la "moción de censura" que pesa sobre el país desde principios de 2013 por la manipulación de los datos de crecimiento económico e inflación. Si esto sucede, Argentina saldrá del grupo de países miembro del FMI que no permiten las inspecciones del organismo, entre los que aún quedan Venezuela, Somalía, Siria, República Centroafricana y Eritrea. Esta es una de las condiciones que las calificadoras de riesgo mencionan para poder mejorar la nota crediticia del país.





Asimismo, fuentes oficiales, advirtieron que el FMI no podrá incidir en el plan económico del gobierno, aunque podrá comentar, sugerir y difundir sus opiniones.





El FMI aseguró en ese entonces que la evaluación final del tema se haría el 15 de noviembre. Pero en un comunicado el organismo advirtió que "el Directorio Ejecutivo tomó nota de los esfuerzos extraordinarios de las autoridades y del avance importante en el afianzamiento de la exactitud de las estadísticas".





También reconoció que las mediciones de crecimiento estaban "en líneas generales" acordes con las normas internacionales, y destacaba que "se ha publicado una serie nueva del IPC que apunta a subsanar las inexactitudes del índice anterior". No obstante, anticipaban que más allá de los avances detectados, "el Directorio Ejecutivo determinó que se necesita más información para evaluar plenamente el desempeño del nuevo IPC en la práctica y más tiempo para fortalecer las capacidades y reforzar los cimientos metodológicos".





De esta visita también surgirán los comentarios sobre el país que y la región que se presentarán en el informe Perspectivas Económicas Mundiales 2017 que publicará en octubre, durante su Asamblea Anual.





Fuente: Clarin