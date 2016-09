¿Amor infraganti? Fede Bal y Laurita Fernández, juntos en un boliche de Uruguay

Un rumor de nunca acabar. Crece y crece la versión del romance oculto de la última pareja campeona del Bailando. El jueves 15 de septiembre por la noche se los vio a Fede Bal y Laurita Fernández juntos en un boliche de Uruguay, según las imágenes que mostraron en Los Ángeles de la Mañana.





Viajaron para hacer una presencia en un boliche y luego pasaron juntos la noche en un hotel. ¿Habrán dormido juntos? Ellos se empeñan en dejar en claro que sólo son amigos y partenaire en el baile, y que no hay ningún tipo de amor sexual en el medio.





Yanina Latorre, panelista del ciclo de El Trece, contó que a ella también le negó ese supuesto romance, alegando que está pasando un muy buen momento saliendo con varias chicas y disfrutando de la soltería. Por su parte, Analía Franchín contó que la actriz Leticia Bredice le confesó que pasó la noche con él.





A su regreso al país, Bal contó que pasaron "un lindo momento" pasando música en una disco de Montevideo. ¿Paso algo entre ellos? Si bien aseguró que "tenemos mucha química cuando bailamos, somos una gran pareja del show", explicó que "con Laura no pasa nada".





"Cuando las cosas salen bien la gente piensa que estamos juntos; y no, la verdad que no estamos juntos", agregó después. ¿Será verdad?





Por último, se refirió a Barbie Vélez y su regreso a su ShowMatch, tras el descargo que realizó intentando calmar las rivalidades que se les adjudican. "Si ella entra al Bailando es porque las heridas habrán sanado", concluyó.





