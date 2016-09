Silvio Soldán habló sobre Giselle Rímolo, quien volvería a la cárcel: "Me parece muy bien"

A esta altura resulta imposible no asociar a Giselle Rímolo con Silvio Soldán, mal que le pese al conductor… Por supuesto, él está libre de toda culpa. Es inocente; absolutamente inocente. Su expareja no: según un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que se conoció en la tarde del jueves 15, la espera la cárcel. Y por muchos años.





Sin embargo, por aquella asociación inevitable, la palabra de Soldán es muy valiosa. "Es la Justicia, me parece muy bien: se hizo un juicio y si dio por resultado que tiene que estar detenida, tiene que estar detenida, no hay otra", declaró a Intrusos, sobre el fallo que complica a Rímolo. "Me enteré anoche, no tenía la menor idea de nada porque estoy alejado del tema. Sé que había sido condenada, no sabía si estaba cumpliendo la condena o no", agregó Silvio, quien en 2004 estuvo preso durante dos meses en el penal de Devoto, al que ahora -al hablar de aquellos días tan difíciles- recuerda como "el country".





Fuente: Teleshow