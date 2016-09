Lázaro Báez dijo que no pagó aportes porque la Justicia bloqueó sus cuentas

Báez fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza, donde está preso desde hace cinco meses, para ser indagado en el juzgado penal económico a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, quien lo imputó por la evasión de 33 millones de pesos en aportes a la seguridad social.





Ante el juez se negó a responder preguntas pero entregó un escrito donde solicitó que se realice una pericia relativa a sus empresas y el pago de impuestos y aportes, entre otros elementos antes de ampliar su indagatoria.





Además dijo en ese texto que no pudo cumplir con esas obligaciones porque quedó preso y sus cuentas fueron embargadas, en la causa donde está procesado por supuesto lavado de dinero en el fuero federal porteño.





Báez aludió al "cuantioso daño" que generaron esas medidas judiciales que volvieron imposible cumplir "cualquier solución o plan para regularizar" la situación.





El dueño de Austral Construcciones se quejó por haber sido convertido en "el enemigo público número uno de la Argentina".





El detenido fue trasladado desde Ezeiza al edificio judicial de avenida de Los Inmigrantes al 1900, sede del fuero penal económico, donde lo esperaba su abogado Gonzálo Díaz Cantón.





En el escrito Báez se quejó ante este juez de la manera en la que fue detenido, dijo que "de la noche a la mañana" se lo privó de su libertad y se lo confinó en un pabellón de máxima seguridad en la cárcel de Ezeiza y que todas las cuentas de sus sociedades quedaron bloqueadas e inhibidas.





Ello, sostuvo, le impidió interiorizarse de la situación económica e impositiva de sus empresas.





Pero además Báez aseguró no tener "ni el más mínimo conocimiento de los pormenores" de la acusación en su contra por evasión previsional y derivó el tema en profesionales que se ocupaban de estos temas.





También dijo al juez que fue estigmatizado como un delincuente, que es víctima de una persecución y en ese contexto no pudo recabar información sobre los delitos por los que fue citado.





"La única información que pude recabar por intermedio de mi abogado es que se encontraba un plan de pago vigente (lo que tornaría abstracta la razón que motiva la imputación aquí formulada), y que dicho plan no se siguió ejecutando por que la justicia en un acto de absoluta arbitrariedad, trabó e inhibió las cuentas de toda empresa que aquí se me sindican", justificó.





Báez tiene dos procesamientos por lavado de activos y fue citado a indagatoria por el juez federal Julián Ercolini en la misma causa en que será indagada la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública al empresario.