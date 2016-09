Corzo se presenta ante Coman en Hindú BBC

En su segunda presentación como profesional, Gabriel Corzo (62.500kg) combatirá hoy contra el santiagueño Fernando Coman (62.500kg) (2-2-0) y no contra el bonaerense Sebastián Gabriel Olivera. La confirmación del cambio de rival la formuló a ringcatamarca.com el técnico del “Terrible”, Joel Corzo.



Coman no es un desconocido para los catamarqueños, ya que combatió aquí en al menos dos oportunidades. Por ejemplo, fue derrotado por Luis “Buty” Silva. En tanto que, dentro del campo rentado se impuso en combate profesional al salteño César Pachado. La pelea será en la categoría Superligero y será el combate de fondo de la velada que se realiza esta noche en el Hindú BBC.



Corzo llega a este cruce después de imponerse en su debut y por puntos ante el santafesino Gustavo Pérez, en mayo.



La fiscalización será responsabilidad de la Comisión Municipal de Box de la Capital y las entradas costarán $ 100 la popular y $ 130 el ringside.



Sin Galván

Por otra parte, y tras la decisión de Fabricio Galván de alejarse del boxeo, esta noche no estará en disputa el título de los Pesados.



Si Galván no se presenta al pesaje, el título debe pasar a manos del desafiante Joel “La Bomba” Nieva.



En la velada también se producirá el debut de Mauro Puentes, quien practica atletismo desde hace buen tiempo con grandes resultados y ahora incursiona en el boxeo.



Los combates



Profesional / Categoría Superligero

Gabriel Corzo vs. Fernando Coman (Santiago del Estero)



Amateurs