El “Loquillo” Agüero abrió su escuela de Boxeo

Vecinos del barrio 144 Viviendas se reunieron en calle Las Juntas 75 para vivir el último miércoles por la noche, la apertura de la escuela de Boxeo “Segundo Tomás Agüero”.



Daniel “Loquillo” Agüero reconoció estar emocionado “porque cumplo un sueño, y se abre un espacio para que concurran especialmente los chicos carenciados, de tal manera que, a través de una disciplina deportiva, abandonen los malos hábitos, y también todos aquellos que quieran hacer gimnasia”.



“Loquillo” recordó a Luis Luna, “con quien nos criamos juntos” y también a Carlos “Torito” Ponce. “Yo vivía en la calle y siempre estaba peleando hasta que un día Ponce me llevó a un gimnasio donde me hice boxeador y aprendí a controlar mis enojos. A partir de ese día sólo peleaba en el ring”, comentó.



Agradeció a su familia “por este momento tan lindo y tan soñado que hoy puedo concretar, como también a mis vecinos, a la gobernadora Lucía Corpacci y a todos los que me ayudaron a cumplir con esta vieja aspiración, como también a mis amigos ex boxeadores y boxeadores que hoy se encuentran acompañándome”.



Previamente hubo una ceremonia religiosa, para luego procederse al corte de cintas y dejar habilitada la escuela que funcionará de lunes a viernes de 16.00 a 22.00.



Reconocimientos

Por otra parte, “Loquillo” entregó pergaminos de reconocimiento a Domingo Ignacio Agüero, Sergio “Araña” Coria, Luis Tapia, Hugo y Luis Soto, Antonio Moneti, Jorge Avila, Miguel Arévalo, Pedro Galván, “Tatita” Monjes, Ramón Agüero, Luis Tapia, a las esposas de Carlos Ponce y de Luis Luna, a Omar Romero y a Oscar “Chano” Martínez.



Agüero también tuvo palabras de agradecimiento por la presencia del presidente de la Federación Catamarqueña de Boxeo, Alberto Leiva.