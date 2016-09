Cabrera y Barañao destacaron la importancia de la producción con innovación

"Estamos trabajando en la economía del futuro a través del Plan Productivo Nacional, para generar más y mejor empleo y derrotar definitivamente a la pobreza", señaló Cabrera en el inicio de la jornada de cierre del Foro de Inversión y Negocios en Argentina.



Francisco Cabrera y Lino Barañao compartieron el panel inicial con una breve charla informal sobre la necesidad de crear un marco para una economía de innovación y detallaron las distintas inversiones que lleva adelante el Estado Nacional en proyectos que aportan tecnología a la producción.

"Tenemos que promover el emprendedorismo y en este sentido enviamos al Congreso un proyecto de ley para emprendedores, que esperemos se apruebe, lo que permitirá, entre otras cuestiones, crear una empresa en 24 horas y por Internet", sostuvo Cabrera.

El ministro también destacó la iniciativa de alentar a "los ahorristas argentinos a que inviertan en proyectos emprendedores, ya que el 75 por ciento de los fondos que vuelquen a esos proyectos se podrán deducir del Impuesto a las Ganancias, lo cual es un incentivo más que atractivo".

En este sentido, añadió que el Gobierno está diseñando la integración de "10 fondos (de inversión en proyectos que incluyan innovación) de u$s 30 millones cada uno para los próximos diez años con un aporte estatal del 40 por ciento".

El funcionario ponderó las exposiciones del los CEO de Dow Chemical y Globant, Andrew Liveris y Martín Migoya, respectivamente, respecto a la calidad y capacidad innovativa de los argentinos.

"Quiero citar la charla inspiradora de Martín Migoya acerca de la aparición de un grupo empresarial en efervescencia que está liderando una revolución silenciosa en la Argentina, que tiene que ver con el futuro", recordó Cabrera.

El jefe de la cartera de Producción también puso de relieve la reflexión que escuchó ayer por parte de representantes del EXIM Bank de Estados Unidos durante el anuncio de la reapertura de las operaciones de esta entidad bancaria en la Argentina.

"Me decían ayer durante un encuentro con gente del EXIM Bank que todos los empleos generados en los últimos cinco años en Estados Unidos, absolutamente todos, tienen que ver con nuevas empresas y emprendedores", indicó Cabrera.

Por su parte, Lino Barañao, enfatizó que hay un problema a resolver, que es "cómo crear riqueza a partir del conocimiento".

El ministro recordó que históricamente el "empresario busca rentabilidad y el científico el reconocimiento de sus pares", aunque a su juicio llegó el momento que "empresarios y científicos vayan de la mano".

"Venimos haciendo distintos experimentos para avanzar en esta línea y destaco la creación del Fondo Argentino Sectorial (FONASEC) que financia proyectos públicos-privados", afirmó el ministro de Ciencia y Tecnología.

Al respecto, dejó en claro que a la Argentina "se puede venir a buscar soluciones en áreas competitivas, por ejemplo en biotecnología, que es un sector productivo muy importante".

"Con todas estas iniciativas no sólo queremos el crecimiento del PBI, sino también una mejor distribución de la riqueza", concluyó Barañao.

Agencia Nacional de Noticias