Revés judicial para Barbie Vélez

A pocos días de confirmarse el regreso de Barbie Vélez a la pista de Showmatch, la actriz recibió una mala noticia. Según la información de Angel de Brito y la confirmación de Gabriel Iezzi -abogado de la joven-, la Justicia denegó su pedido de indagatoria a Fede Bal. Así, la unidad Fiscal de Violencia contra la Mujer no intervendrá en el caso. De cualquier forma, Barbie mantiene la restricción perimetral, única cláusula especial que solicitó en su contrato con Ideas del Sur.





Cabe recordar que el conflicto entre la ex pareja comenzó en mayo, cuando ella denunció a Federico por violencia de género en la Comisaría de la Familia y la Mujer de Tigre; mientras él se dirigió a la Comisaría 33 de Belgrano para presentar una denuncia contra ella por “lesiones y daños” al departamento que compartieron.





Barbie Vélez había confirmado su participación en Bailando 2016, pero a principios de junio decidió bajarse. “Una de las causas es que tengo miedo. Por supuesto. A la exposición, a que se ponga en pantalla un problema tan grave como el que viví. Iba a ensayar temerosa. No me sentía bien”, explicó en su momento la hija de Nazarena Vélez, quien no quería compartir estudios con su ex. Esta semana, se confirmó su regreso y Barbie ya está ensayando.





