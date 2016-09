Detuvieron a un hombre que amenazó con poner una bomba en la Quinta de Olivos

La Policía Federal detuvo a un hombre acusado de amenazar telefónicamente con colocar una bomba en la Quinta de Olivos: la detención ocurrió hoy pero la llamada databa del 24 de agosto cuando alrededor de las 21 horas, este hombre llamó a la Residencia y dijo: “Va a explotar una bomba en la quinta presidencial”. Con este, hasta ahora, son cuatro las personas que pasaron por la cárcel por amenazar de muerte al Presidente.





La orden de detención la libró la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y la concretaron en el partido bonaerense de San Vicente agentes de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Federal, con apoyo de la Delegación Lomas de Zamora.





De acuerdo al parte emitido por el Ministerio de Seguridad, el operativo incluyó tareas previas de investigación previas en las cuales se incluyeron intervención de las líneas telefónicas y trabajos de inspección y rastrillaje de la zona. En la casa de este hombre se secuestraron teléfonos celulares, chips, computadoras y elementos de interés para la causa.





La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que todas las intimidaciones serán investigadas y que este tipo de actos tendrán sus "consecuencias": “No vamos a permitir que se genere miedo e incertidumbre, aquellos que amedrenten a la sociedad no van a salir impunes”.





La figura de amenazas, contemplada por el artículo 149 bis, primer párrafo del Código Penal de la Nación, reprime “…con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas" y en el caso de que se emplearen armas o si las amenazas fuesen anónimas "la pena va de uno a tres años de prisión".





De los varios casos que sufrió Macri hasta el momento procesaron a dos personas. La más recordada, tal vez, es Maribel Anahí Durand. Esta persona había amenazado, vía Twitter, no sólo al Presidente sino también a su hija Antonia. Estos fueron las amenazas que posteó: “Nuestro odio lo calmaremos con sus hijos. Espero que @mauriciomacri le deje guardaespalda de por vida a





Antonia”; “Si algo hizo mal el kirchnerismo es no haber matado a toda la burguesía, periodistas y políticos de derecha, en sus 12 años de gestión”. Y finalmente en otro de esos textos le respondía al usuario: “@danielalomba no..no… Nosotros tenemos que ir más allá. Es nuestro deber matar a sus descendientes, sino esto no se termina más”.





El otro procesado es Miguel de Paola que fingió ser integrante de ISIS para amenazar a Macri por la red social Twitter.





Fuente: Clarin