Michetti echó al funcionario que insultó a Cristina Kirchner en una protesta en 2012

La vicepresidente Gabriela Michetti echó hoy de todos sus cargos, tanto en el ámbito oficial como político, a Álvaro Zicarelli, el funcionario del Senado que, en una protesta en 2012, insultó a la entonces presidente Cristina Kirchner. La decisión fue tomada luego de que trascendieran por redes sociales las imágenes del, ahora, ex director de Asuntos Globales de la Cámara alta, quien aparece alterado agraviando a la entonces primera mandataria: "Guanaca, yegua, víbora, arpía, tarada, mentirosa", son algunos de los exabruptos.





De hecho, la propia Cristina Elisabet Kirchner publicó en su cuenta personal de Twitter una serie de 19 mensajes en los que incluyó el video, así como fotos y la resolución en la que se lo designó al funcionario por un sueldo "que es de aproximadamente 60 mil pesos para tareas que no desempeña en el Senado sino en la Fundación SUMA".





Ante la difusión de las imágenes –que surgieron de blogs y cuentas de redes sociales del kirchnerismo– la vicepresidente tomó la decisión de separar al funcionario de todos su cargos. "Estoy en total desacuerdo con esa forma de ver la política; el enfrentamiento es destructivo y no permite avanzar hacia la Argentina que queremos", afirmó.





"Zicarelli se acercó a mi equipo con buenas recomendaciones y en los pocos meses en los que trabajó en el Senado se desempeñó correctamente y con eficacia. Pero a partir de ver sus expresiones, le pedí que dé un paso al costado tanto en el Senado como en su labor de voluntario en la Fundación Suma", consideró.





Fuente: Infobae