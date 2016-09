La DAIA volvió a pedir reapertura de la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina Kirchner

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)presentó un escrito ante la Sala I de la Cámara Federal en el quesolicitó la reapertura de la causa de la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner.





La delegación judía sostuvo su pedido en una grabación telefónica. Es una conversación que mantuvo el ex canciller Héctor Timerman con el ex titular de la AMIA Guillermo Borger, en la que el ex funcionario kirchnerista dijo que Iráni había sido el autor del atentado a la mutual.





La DAIA considera que este nuevo elemento es determinante para reabrir la denuncia que el ex fiscal le había realizado a la ex presidente. Por eso pide que se revoque la resolución impugnada, se reactive la causa y se la considere como querellante en la causa.





El pedido se suma al que realizó días atrás el fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes. En el escrito presentado pidió que se revoque la resolución se revoque la resolución del juez Daniel Rafecas que desestimó el pedido de la DAIA.





"Que una resolución judicial impida realizar la instrucción de un proceso penal cuando hay elementos que indican la necesidad de hacerla genera agravio a los representantes de los intereses de la comunidad", sostuvo el fiscal en el escrito.





El juez Rafecas, quién desestimó la denuncia de Nisman por entender que no había delito, volvió a rechazar el pedido de la DAIA.





Los abogados de Timerman aseguraron que la grabación que utiliza como argumento la DAIA es ilegal. Ante esto, pidieron que se desestime el pedido y se confirme el cierre de la causa





Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, quienes confirmaron el primer fallo de Rafecas que rechazó la denuncia de Nisman, serán los encargados de decidir qué destino tiene el pedido de la DAIA.





Si se confirma el cierre de la causa, el caso pasaría a la Cámara Federal de Casación Penal.





Fuente: Infobae