Los misteriosos tweets de Gianinna Maradona, ¿algo que ver con la aparición de un presunto nuevo hermano?

El clan Maradona no gana para sustos, y cuando las cosas parecían normalizarse luego de que Diego reconociera a su hijo italiano Diego Junior, un nuevo joven apareció diciendo que el ex futbolista era su padre. Mientras tanto, Gianinna escribió en Twitter sobre el dolor, ¿casualidad?





"El dolor por momentos se hace insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente el dolor como algo inmenso, el amor nos da vida y su ausencia nos mata un poco cada día", escribió la diseñadora de ropa en la red social del pajarito.







"El dolor x momentos se hace casi insoportable pero lo q no t mata te hace implacable"

— Gianinna Maradona (@gianmaradona) 15 de septiembre de 2016









"Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso, el amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día" #Respirar

— Gianinna Maradona (@gianmaradona) 15 de septiembre de 2016







Gianinna no explicó los motivos de sus tweets y su "dolor". Sin embargo, podría deducirse que la aparición de Santiago Lara, un chico de 16 años que asegura que el "Diez" es su papá, podría tener algo que ver.





En el mismo momento en que la joven escribía en Twitter, él estaba con su padre del corazón dando un móvil en Infama y entre otras cosas decía que se sentía hijo del ídolo deportivo y que hasta se veía parecido físicamente.





Ni Gianinna ni Dalma tienen trato con Jana y Diego Junior, sus dos hermano que hoy están más cerca de Maradona. Pero la mamá de Benjamín tuvo en los últimos meses un acercamiento muy importante con su hermanito menor, Dieguito Fernando, de tres años.





La joven se contactó con Verónica Ojeda apenas supo que operarían al pequeño, lo visitó más adelante y hasta fue al bautismo que se celebró hace unas semanas en Ezeiza.





Fuente: Teleshow