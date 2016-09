Oficial: Carlos Tevez, sancionado por tres fechas

Carlos Tevez fue sancionado con tres fechas de suspensión.





El fallo del Tribunal de Disciplina confirmó la suspensión del jugador de Boca con tres jornadas por el insulto a Germán Delfino, en el último encuentro que disputaron el Xeneize y Belgrano de Córdoba en la Bombonera, por la segunda fecha del Torneo de Primera División.





"Me puse nervioso y me salieron esos insultos. Estoy totalmente arrepentido", se justificó el Apache ante los miembros del Tribunal que preside Fernando Mitjans. Por causa de una "dolencia muscular", el futbolista no se presentó en persona e hizo su descargo por escrito el martes pasado.





Al margen de lo declarado por Carlos Tevez, el Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA es claro y en su artículo 185 establece entre 3 y 12 fechas de suspensión para "el jugador que provoque de palabra o actitud al árbitro, discuta en tono violento, ofenda o insulte, se mofe o burle de palabra, gesto, actitud, ademán equívoco; hacerle ademanes obscenos o injuriosos, manosearlo o tironearlo de la ropa o inferirle cualquier otro agravio".





De esta manera, el capitán de Boca se perderá los encuentros ante Godoy Cruz en Mendoza, Quilmes como local y Tigre en Victoria. Recién podrá volver ante Sarmiento de Junín, el 16 de octubre en la Bombonera. El castigo no cuenta para la Copa Argentina.





Carlos Tevez recibió la tarjeta roja a los 32 minutos del primer tiempo, luego de recriminarle a Germán Delfino por una amarilla que le había mostrado el juez instantes previos por una infracción sobre Cristian Lema, defensor de Belgrano de Córdoba. Al oír los insultos, el árbitro lo expulsó de manera directa.





Fuente:Infobae