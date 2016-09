Santiago Lara, el supuesto sexto hijo de Maradona: "Los rulos, la cara, me veo igual a él"

Santiago Lara, el supuesto sexto hijo de Diego Maradona, y el hombre que lo crió, Marcelo Lara, coincidieron en una nota con Infama, de América. De espaldas a la cámara, Santiago compartió su único recuerdo con Diego: "Estábamos en un shopping con mi mamá, y de la nada aparecimos en el frente de la casa de Mirtha Legrand, se abrió la puerta y no me acuerdo nada más… En mi cabeza tengo algo parecido a haberlo visto a Maradona".





"Sí, yo me veo parecido: la cara, los rulos, todo. Pero después me pongo a pensar en las diferencias que tengo con mi papá, Marcelo, y son muchas", agregó el adolescente, de 15 años. "Hoy, siento una gran confusión porque tengo un papá, y por el otro lado me dicen que tengo otro papá. Veo a mi viejo (por Lara) y sé que no somos iguales. No es fácil despertarse con eso. Pero tengo que salir adelante".





Santiago habló sobre el reencuentro de Diego Junior con Maradona: "Me puse feliz por Diego Junior. Y me sentí un poco identificado. Pero yo tengo a mi viejo que siempre me dio su amor. Y con eso estoy feliz. Nunca me planteé ir a buscarlo (a Maradona). ¿Ir de la nada y decirle: 'Soy tu hijo'? ¡Nah! Ahora mismo tengo decidido que si me quiero acercar, me acerco. Me gustaría tener el apellido Maradona, y que me reconozca". Pero si eso sucede, avisó: "No voy a estar todo el día con él".





Por su parte, Marcelo Lara -quien reconoció haber sido "amigovio" de Natalia Garat, la mamá de Santiago- contó de qué manera el joven supo quién era en verdad su padre. "Estaba hablado que cuando él cumpliera 15 años iba a saber la verdad. Era una promesa. Él no tiene nadie que lo defiende, nadie más que yo", dijo, y desestimó que la reconciliación de Maradona con Junior tuviera algo que ver con la decisión de hacer pública la historia. "Tenía miedo de que me quitaran a Santiago -confesó, justificando por qué mantuvo el silencio en todos estos años-. Es muy duro todo esto. Me siento mal".





Lara también aseguró que Guillermo Cóppola estaría al tanto de la existencia de Santiago, quien alguna vez se quedó a dormir en la casa de Samanta Farjat, siempre de acuerdo a su testimonio. Al parecer, Natalia formaba parte de ese grupo de amigos que contaba con Maradona entre sus integrantes, claro.





"Escuchaba a Natalia hablando por teléfono con Diego", explicó Marcelo, y avisó que muchas de esas conversaciones han sido grabadas. "Sabía que cuando Natalia era modelo, lo conocía a Diego -precisó-. Diez días antes de que falleciera (a los 23 años, por un cáncer de pulmón), fui a verla. Estaba rodeada de abogados. Y me confesó un montón de cosas. 'El nene es de Diego', me dijo".





Lara admitió que años atrás frenó los tramites de filiación -que había iniciado Natalia- porque Santiago "era muy chico"; no había cumplido cuatro años cuando su mamá murió. "Lo tengo conmigo, es mi familia", dijo Marcelo sobre el chico, pero admitió que está seguro "en un 99%" que su padre era Maradona. "Veo en Santiago una imagen de cuando Diego era más chico, en Argentinos Juniors. Es igual, con los rulos".





En tanto, el hombre reconoció que Santiago nació en una clínica privada, luego de que Natalia hubiera sido atendida en un hospital público, aunque no supo precisar quién aportó el dinero, si fue el propio Diego, o alguien de su entorno. En referencia a su madre, el joven dijo que prácticamente no tiene recuerdos suyos: "Me tuve que criar sólo con mi papá. Y con una abuela que usurpó el lugar de mamá; y lo hizo muy bien".





